Hogwarts Legacy Trailer zum Harry-Potter-Rollenspiel – Gamer und Potter-Heads können sich im kommenden Jahr auf ein echtes Rollenspiel-Highlight freuen. Warner Bros. Games kündigte nämlich nun „Hogwarts Legacy“ an, ein Open-World-Action-Rollenspiel für Einzelspieler, das im „Harry Potter“-Universum spielt. Passend zur Ankündigung wurde auch der erste Trailer veröffentlicht, der euch vor allem die beeindruckende Grafikpracht auf den Next-Gen-Konsolen zeigt.

In „Hogwarts Legacy“ schlüpft ihr in die Rolle eines Schülers an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Ihr erlebt eine ungeschriebene Geschichte und begebt euch auf eine gefährliche Reise, um eine geheime Wahrheit der Zauberwelt aufzudecken. „Hogwarts Legacy“ stellt euch als Spieler in den Mittelpunkt, indem ihr eure ganz eigene Version von Hexe oder Zauberer erspielt. Dies in einem relativ freien Abenteuer in einer von Magie umschlungenen Open World.

Ihr entwickelt die Fähigkeiten eures Charakters weiter, meistert mächtige Zauber, erweist euch im Kampf und wählt Gefährten aus, um gegen tödliche Gegner zu bestehen. Außerdem warten etliche Missionen und Szenarien auf euch. Die Reise durch die offene Spielwelt führt über Hogwarts hinaus an neue und vertraute Orte in der Zauberwelt, darunter den verbotenenn Wald und das Dorf Hogsmeade.

„In Hogwarts Legacy haben die Spieler durch klassisches Rollenspiel-Gameplay so viel Kontrolle über ihr Erlebnis in der Zauberwelt wie noch nie zuvor. Das macht das Label Portkey Games für Fans noch attraktiver. […] Avalanche hat diese komplexe und vielschichtige Welt zum Leben erweckt, voller actiongeladener Magie und einer detaillierten, geheimnisvollen Geschichte, die Fans und Spieler gleichermaßen begeistern wird.“, so David Haddad, Präsident von Warner Bros. Games.

„Hogwarts Legacy“ erscheint 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox-One-Konsolen und PC.