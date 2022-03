Hogwarts Legacy: 14 Minuten Gameplay aus dem Potter-Rollenspiel – Die Reihe um Harry Potter und die Zaubererwelt hat sich von einer Serie höchst erfolgreicher Jugendbücher aus der Feder von Autorin Joanne K. Rowling im Laufe der Jahre zu einer Franchise gemausert, die im gleichen Atemzug wie andere Titanen der Popkultur genannt wird. Potter-Fans harren etwa der Veröffentlichung des Open-World-Rollenspiels „Hogwarts Legacy“ entgegen, in welchem man mit seinem selbsterstellten Schüler die berühmte Zauberschule erkunden kann. Hier sind satte 14 Minuten aus dem Spiel.

Diese wurden im Rahmen von Sonys regelmäßiger Videoreihe „State of Play“ veröffentlicht. Die Szenen zu „Hogwarts Legacy“ zeigen das Spiel von Entwickler Portkey Games, das von Warner Bros Interactive veröffentlicht wird, in all seinen Facetten. Von der Erstellung eures Avatars im Spiel, der als Fünftklässler auf die berühmte Zauberschule geht, über die liebevoll erstellten Räume der gewaltigen Burg wie auch das Umland sowie alle Spielmechaniken, lässt das Bildmaterial keine Grundpfeiler aus.

Bei der Sichtung wird rasch klar:

Das Potterversum wird von „Hogwarts Legacy“ auf eine bis dato nie gesehene Weise eingefangen. Das fängt mit den besagten Räumen an – zum ersten Mal können die Fans auch etwa die Aufenthaltsräume von Haus Hufflepuff erleben oder Gemälde betreten. Das Material offenbart eine solche Menge an Spielmechaniken, dass sie den Rahmen dieses Artikels sprengen würden (wir sagen nur Tränkebrauen, Zaubersprüche lernen, Schulunterricht oder das Sammeln Magischer Wesen). Die deutsche Vertonung des Videos lässt nichts aus.

Auch ist zu sehen, dass man die offene Spielwelt nicht nur zu Fuß, sondern sogar auf dem Rücken magischer Geschöpf bereisen kann – im Video gab es unter anderem auch den Ritt auf einem magischen Besen zu sehen. Ebenso erläutert das Material Aspekte der Kämpfe, Dungeons oder den Wechsel der Jahreszeiten. Die Handlung des Spiels dreht sich um eine gewaltige Verschwörung, in die sowohl dunkle Zauberer als auch eine Rebellion der Gnome verstrickt zu sein scheinen. Für Potter-Fans dürfte klar werden:

Hier werden allem Anschein nach Spielträume wahr, man kann in Hogwarts und dem Umland regelrecht leben.

„Hogwarts Legacy“ wurde im Vorfeld durchaus kritisch beäugt, ob die vielen Vorschusslorbeeren und Erwartungen nicht übertrieben sein könnten. Nun aber stehen alle Zeichen gut, dass das Spiel diese sogar überflügeln könnte. Ob es letztlich stimmt, erleben Fans der magischen Welt Weihnachten 2022, wenn das Spiel für PlayStation 5 und 4, die Xbox-Konsolenfamilie, den PC und allen Anzeichen nach auch für die Nintendo Switch erscheinen soll.