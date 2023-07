Call of Duty: Mobile Saison 7 startet bald – In der neuen Saison 7, betitelt "Hitzewelle", von "Call of Duty: Mobile", die ab dem 2. August um 2 Uhr MESZ startet, wird den Spielern mehr als nur Sonnenschutz benötigt. Die Saison bietet eine Reihe von intensiven Aktivitäten, darunter der Besuch der neuen Mehrspieler-Karte "Seaside", der Schutz eines Roboters im neuen "Geleitschutz-Modus", neue Updates im Turniermodus und ein Summer-Sale.

Neue Herausforderungen und Belohnungen im Battle Pass

"Hitzewelle" ermöglicht es den Spielern von "Call of Duty: Mobile", 50 Stufen des sonnigen Battle Pass zu erklimmen und neue kostenlose und Premium-Inhalte zu erwerben. Zu diesen Inhalten gehören neue Operator wie "Stadtspürhund - Hoch hinaus", "Ajax - Eisverkäufer" oder "Woods - Spaß in der Sonne", die Striker 45 MP, die Operator-Fähigkeit "Taktikeinsatz", Waffenbaupläne, Visitenkarten, Talismane, Punkte und noch viel mehr im Laufe der Saison.

Neue Mehrspieler-Karte und "Geleitschutz"-Modus

"Seaside" ist eine neue mittelgroße Mehrspieler-Karte, die erstmals in "Call of Duty: Black Ops 4" gespielt wurde. Diese Karte bietet das klassische Drei-Wege-Design, bei dem sich die Spieler durch Märkte und Weinkeller einer malerischen spanischen Stadt kämpfen müssen.

Ein weiterer Neuzugang ist der "Geleitschutz"-Modus. In diesem rundenbasierten Modus eskortieren die Teams abwechselnd einen Roboter zu seinem Ziel über die Karte. Die Angreifer müssen verhindern, dass die Gegner den Roboter beschädigen und Punkte sammeln, indem sie dazu beitragen, dass er sein Ziel erreicht. Die Verteidiger sammeln Punkte, indem sie den Roboter beschädigen und letztlich zerstören.

Ebenso neu in dieser Saison ist die Waffe Striker 45, die erstmals in "Call of Duty: Modern Warfare" zum Einsatz kam. Es handelt sich dabei um eine durchschlagskräftige MP, die eine größere Reichweite als andere Modelle ihrer Klasse hat. Zudem können Spieler die neue Operator-Fähigkeit "Taktikeinstieg" erwerben, wodurch alle Teammitglieder am Punkt des Taktikeinstiegs wieder in den Kampf einsteigen können.

Saison 7: "Hitzewelle" von "Call of Duty: Mobile" bietet auch verschiedene Updates und Verbesserungen des Spiels sowie neue saisonale Herausforderungen, Ziehungen, ein Themen-Event und noch mehr, sowohl zum Start als auch im Verlauf der neuen Saison.