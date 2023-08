"HITMAN World of Assassination"

"HITMAN World of Assassination": Neue Gratis-Mission mit Star-DJ angekündigt – Die renommierte Videospielentwicklerfirma IO Interactive hat kürzlich ihre Zusammenarbeit mit dem weltweit bekannten DJ und Schauspieler Dimitri Vegas bekannt gegeben. Zusammen gestalten sie eine exklusive "Elusive Target"-Mission für das beliebte Spiel "HITMAN World of Assassination". Vegas wird nicht nur in der Mission erscheinen, sondern er wird auch einen von ihm dargestellten Charakter verkörpern. Diese Mission wird allen Spielern auf PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC später im Jahr kostenfrei zur Verfügung gestellt.

In der neuen Mission tritt Dimitri Vegas als "The Drop" auf, ein DJ, der sich zu einem Drogenbaron entwickelt hat und Pläne schmiedet, die Musikszene zu dominieren.

Die Ankündigung wurde während eines Auftritts von Dimitri Vegas und Like Mike auf dem Tomorrowland 2023, dem größten und populärsten EDM-Festival der Welt, am 30. Juli 2023 gemacht. Dimitri äußerte seine Begeisterung über das Projekt, indem er sagte: "Ich freue mich extrem, Teil der Welt von Hitman zu werden. Es ist immer spannend, an kreativen Projekten beteiligt zu sein und ich freue mich auf die Reaktionen auf den Charakter, wenn die Mission später im Jahr erscheint."

Der CEO von IO Interactive, Hakan Abrak, äußerte sich ebenfalls positiv über die Zusammenarbeit. Er betonte, dass diese neue Mission die erste "Elusive Target"-Mission seit zwei Jahren sein wird. Sie wird pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum von IO Interactive kostenlos sowohl für die treue Gemeinschaft als auch für Neulinge im Spiel verfügbar sein.

Über "Elusive Targets" und "HITMAN World of Assassination"

"Elusive Targets" sind spezielle, risikoreiche Missionen in "HITMAN World of Assassination", die nur für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung stehen. Spieler haben nur eine Chance, ihr Ziel zu eliminieren, und wenn sie scheitern, kann die Mission nicht wiederholt werden. Die Belohnungen, die Spieler für das Abschließen der "The Drop"-Mission erhalten können, werden später bekannt gegeben.

"HITMAN World of Assassination" kombiniert das Beste aus "Hitman 1", "Hitman 2" und "Hitman 3" in einem Paket. Dazu gehören die Hauptkampagne, der Contracts-Modus, Escalations, Elusive Target Arcades und Live-Inhalte. Eine Besonderheit des Spiels ist der "Freelancer"-Modus, der Spielern die Möglichkeit bietet, nach eigenen Regeln zu spielen und Elemente des Rogue-Like-Genres und tiefgehende strategische Planung in ein unendlich wiederholbares Spielerlebnis einfließen zu lassen.