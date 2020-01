Autor: Bernhard Trecksel

Seit dem Siegeszug der beliebten Buchreihe und den nicht minder beliebten Verfilmungen sind viele Jahre ins Land gegangen. Doch noch immer erfreuen sich die Abenteuer von „Harry Potter“ und seinen Freunden in der Zaubererwelt großer Beliebtheit. Das zeigt auch dieses Video, das einen von Fans in Detailarbeit geführten Server des Aufbauspiel-Klassikers „Minecraft“ mit Potter-Thematik zeigt. Dieser ist quasi schon wieder ein eigenes Spiel!

„Minecraft School of Witchcraft and Wizardry“ nennt sich das Projekt dieses Servers und geht potter-technisch in die Vollen. Unzählige Mannstunden einer kleinen Gruppe von (nach eigenen Angaben der Betreiber) „armen Schülern und Studenten“ flossen in das Projekt. Diese haben in liebevoller Kleinarbeit so gut wie jedes Gebiet aus den Filmen so präzise wie möglich nachgebaut und legten dabei höchsten Wert auf Detailtreue.

Das Ergebnis: Hogwarts, das Quidditch-Feld, die Winkelgasse oder die Gringott’s-Bank und andere Orte aus den „Harry Potter“-Streifen erleben ihre Wiedergeburt im digitalen Klötzchenformat – und zwar auf eine Weise, dass jeder Fan der Filme sie sofort wiedererkennt. Das nächste Projekt der Gruppe: diese Orte nun aus ihren Einzelschicksalen zu lösen und zu einer komplett miteinander verwobenen, kohärenten Welt zu verbinden.

Es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis jeder sich diese „Minecraft“-Karte der Pottermaniacs selbst herunterladen kann, um damit zu spielen. Bislang begnügen wir uns also mit diesem Video, das es bereits in sich hat.