Harry Potter: Puzzles & Spells: Kostenloses Match-3-Puzzle-Spiel erschienen – Für alle Puzzle-Fans, Mobile-Gamer und Harry Potter-Fans gibt es ab sofort kostenlosen Spielspaß mit dem Match-3-Spiel für alle mobilen Android und iOS-Geräte, der darüber hinaus auch über Amazon Kindle und Facebook kostenfrei erhältlich ist. „Harry Potter: Puzzles & Spells“ basiert auf der offiziellen Lizenz von Warner Bros. Games und wird unter dem Gaming-Label Portkey veröffentlicht.

Das Spiel bietet euch ein Match-3-Abenteuer, das vollgepackt ist mit Zaubersprüchen, humorvollen Momenten sowie der Stimmung und den Charakteren der Harry Potter-Serie. Im Detail erlebt ihr eine originalgetreue, mobile Nacherzählung von Harrys Abenteuern in der Zaubererwelt, inklusive Original-Soundtrack und -Voiceover. Man löst währenddessen Match-3-Puzzles aus hopsenden Schokofröschen, geflügelten Schlüsseln, kämpfenden Zauberschachfiguren und weiteren Überraschungen.

Während man weiter im Spiel voranschreitet, lassen sich immer mehr Zaubersprüche und Boni verdienen. Um das Gameplay aufzulockern, gibt es zwischen den Puzzles immer wieder kultige Szenen aus Harrys Geschichte – zum Beispiel seine Reise im Hogwarts-Express, Hagrids magische Geschöpfe oder Hermine, die den Zauber Wingardium Leviosa ausführt.

Außerdem könnt ihr mit dem Sammeln von Erfahrungspunkten eure In-Game-Avatare aufwerten. Zudem warten tägliche Herausforderungen auf euch, um weitere mächtige Belohnungen einzusacken.

Ziemlich cool ist auch, dass man sich mit anderen Spielern in Clubs zusammentun kann, um sich auszutauschen, gemeinsam an Puzzle-Strategien zu arbeiten, Extraleben zu teilen oder in exklusiven Club-Events um Preise zu kämpfen. Ihr merkt schon, das ist ein wahrer kostenfreier Spaß für Nebenbei und vor allem für jeden Potter-Fan.

Yaron Leyvand, Senior Vice President von Casual Games bei Zynga zu „Harry Potter: Puzzles & Spells”: „Als die Harry-Potter-Serie erstmals in den Kinos lief, war dies einer der seltenen Momente, wo jeder dasselbe Buch las, über denselben Film sprach und man zusammenkam, um sich über die gemeinsamen Harry Potter-Erlebnisse zu unterhalten. […]

'Harry Potter: Puzzles & Spells' erkennt die Verbindung der Fans zur Serie mit einem Spiel für Mobilgeräte an, welches von den von Fans geliebten unvergesslichen Momenten und Wundern der Zauberwelt durchzogen ist. Das Feedback nach dem Soft-Launch war ausgezeichnet und wir können es kaum erwarten, dass die Fans weltweit den Titel spielen.“

Wer nun Lust auf „Harry Potter: Puzzles & Spells“ bekommen hat, kann sich das Spiel ab sofort kostenlos heruntergeladen. Viel Spaß und zauberhafte Momente!