Halo Infinite: Trailer zeigt 7 Minuten Master Chief Abenteuer – Als erste Trailer und Spielszenen aus dem kommenden „Halo Infinite“ Medien und Spielern präsentiert wurden, war die Reaktion verhalten: Zu roh, zu „Last Gen“ sahen die Szenen aus dem neuen Abenteuer des Master Chiefs den Fans aus. Microsoft hörte auf die Kritik, schickte den neuen Teil der Reihe noch einmal in den Heiltank und ließ die Entwickler an der Kampagne arbeiten. Mit Erfolg: Bombastische Spielszenen aus einem 7-minütigen Gameplay-Überblick der Kampagne.

So viel sei schon einmal preisgegeben: Kein Halo-Fan sollte verpassen, welche Fortschritte „Halo Infinite“ und der Master Chief als Charakter gemacht haben. Denn euch locken nicht „nur“ die üblichen packenden Feuergefechte in Korridoren gegen Gegner mit einer fiesen, gut reagierenden KI: Die Spielwelt von „Halo Infinite“ ist eine solche: Eine Welt – der neue Halo ist ein offener Schauplatz, an dem uns an der Seite von Spartan John-117, dem Master Chief, viele Abenteuer erwarten.

Eine neue Bedrohung

Uns lockt eine neue Welt, ein neues Halo-Universum, in dem die Karten der Macht gemischt wurden – und wir in die Rüstung eines Master Chief schlüpfen, der sich der Bedrohung durch die sogenannten „Banished“ stellen muss. Diese haben in „Halo Infinite“ die Streitkräfte des UNSC unterworfen. Noch schlimmer: Sie rissen die Macht über den mysteriösen Zeta Halo an sich.

Eine Gefahr, die die endgültige Auslöschung der Menschheit nach sich ziehen könnte. Nun, da wirklich alles auf dem Spiel steht, kann nur einer helfen – und er kehrt zurück: Der Master Chief wird sich mit neuen Skills und Ausrüstung der skrupellosesten Bedrohung in die Bahn werfen, gegen die er je zu kämpfen hatte. Microsoft verspricht nicht minder als das „bisher größte, offenste und abenteuerlichste Halo-Erlebnis“.

Im Winter kommt der Master Chief

Dass das keine netten Worte sein dürften, sondern dass hinter der Aussage jede Menge Substanz steckt, lässt uns der großzügige Ausblick an Spielszenen schon jetzt erahnen – wenn noch dazu die Handlung hält, was hier angeteasert wird, kommt Großes auf uns zu: Ein Halo in alter Stärke mit vielen neuen Qualitäten. Halo Infinite wird am 8. Dezember 2021 für Xbox und PC sowie im Xbox Game Pass erscheinen.