Kürzlich veröffentlichte Microsoft sein aktuelles Showcase für die kommende Xbox Series und andere Neuerungen aus dem Hause. Während der Videopräsentation wurde auch ein sehnlicher Wunsch der Fans erfüllt und endlich Material zum neuen „Halo Infinite“ gezeigt. Der neue „Halo“-Teil wurde mit knapp neun Minuten Gameplay ausführlich präsentiert.

Diese Spielszenen findet ihr im Anschluss. So viel steht dabei schon einmal fest: „Halo Infinite“ macht den Eindruck, als würde es sich auf seine Wurzeln zurückbesinnen: Master Chief ist wieder da und bewegt sich in offenen Arealen, ganz wie beim legendären ersten Teil, von dem der Neuling eine Menge (!) Vibes versprüht. Die Kampagne soll dabei die umfangreichste in der Geschichte des Charakters sein.

Gezeigt wurde dieses Gameplay auf der Xbox Series X – aufgenommen in 4K und mit 60 Bildern pro Sekunde wunderbar flüssig. „Halo Infinite“ wird den Kampf des Master Chiefs gegen den skrupellosesten Gegner zeigen, dem dieser je in seiner langen Geschichte begegnet ist: den Verbannten.

Im Winter dieses Jahres erscheint „Halo Infinite“ im Xbox Game Pass sowie auf XBox One, Xbox Series X sowie Windows 10 PC.