Autor: Bernhard Trecksel

Half-Life: Alyx: Neue Gameplay-Trailer zeigen 9 Minuten Spielszenen – Noch in diesem Monat ist es soweit – „Half-Life: Alyx“ wird erscheinen. Endlich neues Futter für Shooter-Fans, die die Hoffnung schon aufgegeben hatten, einen neuen Teil der Saga zu erleben. Das Virtual-Reality-Spiel wurde 2019 mit einem packenden Trailer angekündigt, nun gibt es Spielszenen zu sehen. Einige Minuten davon erlebt ihr im Anschluss. Es dauert also nicht mehr lange, bis wir nach City 17 zurückkehren.

Zumindest die von uns, die im Besitz von Virtuality-Reality-Systemen für Steam-PC sind. Denn da „Half-Life“ aus dem Hause Valve stammt, wird „Half-Life: Alyx“ natürlich nur auf deren hauseigener Distributionsplattform für PC-Spiele erscheinen. Doch genug geunkt, freuen wir uns erst einmal über Spielszenen, die uns endlich nur wieder in zeitgemäßer Grafik in den „Half-Life“-Kosmos zurückführen.

Mehr noch, mit „Half-Life: Alyx“ sehen wir zum ersten Mal, was mit VR in Sachen Videospielen wirklich machbar ist, wenn Entwickler sich des Themas Virtual Reality ganzheitlich annehmen. Bewegung inklusive, wer hier gedacht hat, dies würde der nächste Shooter auf Schienen, wird umdenken müssen. Sieht ganz so aus, als würde „Half-Life: Alyx“ ein moderner, von einer packenden Story getriebener 3D-Shooter in VR, komplexe Umgebungsmanipulationen inklusive.

Das Video stellt übrigens nur die Spitze des Eisbergs dar, hier und hier findet ihr zwei weitere Ausschnitte aus den insgesamt neun Minuten Gameplay zu „Half-Life: Alyx“. PC-Zocker mit VR-Ausstattung sollten sich den 23. März ganz dick im Kalender markieren, denn dann erscheint „Half-Life: Alyx“ auf Steam und die Saga geht in Form eines neuen Zwischenkapitels weiter.