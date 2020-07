Fans zeigen Trailer in absoluter Traum-Grafik

GTA San Andreas: Fans zeigen Trailer in absoluter Traum-Grafik – Als einer der beliebtesten Teile unter „Grand Theft Auto“-Fans gilt „GTA: San Andreas“. 2004 schickte der uns zum ersten Mal in die fiktive Metropole Los Santos und ihre Umgebung. Mit „GTA V“ ging es Jahre später wieder in diese Gegend. Jetzt haben Superfans der Rockstar-Spiele etwas ganz Besonderes erschaffen. Sie zeigen ein „GTA: San Andreas“, das sie ins Jahr 2020 verfrachtet haben.

Man muss gesehen haben, um zu glauben was die drei Fans Santiago Ibarra aus Argentinien, Fabian Álvarez aus Chile und Juan David Góngora aus Kolumbien, die sich „Arcadia Squad“ nennen, hier vollbracht haben. Eine grafische Vision des Spiels, wie es für die kommende Playstation 5, Xbox Series X oder Highend-PCs aussehen könnte. Eine fantastische Umsetzung mit Hilfe der Unreal Engine 4.

Doch einen Wermutstropfen hat die Sache: Ihre Version von „GTA: San Andreas“ ist kein Spiel, sondern dient lediglich dazu, „Machinima“ zu machen – also in Videospiel-Engines erstellte Filme und Clips. Nichtsdestotrotz sind die Bilder, die wir den drei verdanken, atemberaubend und visuell bestechend.

In so einer Pracht hat man „GTA: San Andreas“ noch nie zuvor erlebt – und als kleinen Vorgeschmack darauf, wie kommende Teile der Open-World-Reihe auf modernen Konsolen aussehen können, darf man diese Bilder einfach mal für sich sprechen lassen. MANN.TV, out!

Quelle: ladbible.com