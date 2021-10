Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition: Trailer zur remasterten Klassiker-Sammlung – Die Fans der „Grand Theft Auto“-Reihe haben aus einst simplen Spielen ein Popkultur-Phänomen gemacht, welches mit „Grand Theft Auto III“ erst so richtig durch die Decke ging – heute ist „GTA“ ein Weltphänomen und eine der erfolgreichsten Marken aller Zeiten. Das will man bei Rockstar Games gebührend feiern – mit „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“. Hier der Trailer mit Spielszenen aus der lang ersehnten Klassikersammlung.

Augenblicklich erkennt man, dass die teils Jahrzehnte alten Klassiker aus der Playstation-2-Ära ordentlich aufgehübscht wurden: Das Remaster vereint in sich gleich drei absolute Genregranaten: „Grand Theft Auto III“, „Grand Theft Auto: Vice City“ und „Grand Theft Auto: San Andreas“ in einem umfangreichen Paket.

Jeder kommt zum Zuge

Für eine neue Generation von Spielern wurden die Titel nicht nur optisch verbessert, sondern haben auch eine komplett neue Steuerung erhalten, die sich explizit den Spielern annähert, die „GTA V“ und „GTA Online“ gewohnt sind. Bedient werden mit „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ noch dazu nahezu sämtliche Plattformen:

PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und der PC erhalten alle ihre Version, sodass wirklich kein Fan in die Röhre schauen muss. „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ wird am 11. November digital über PlayStation Store, Microsoft Store/Xbox, Nintendo eShop sowie den Rockstar Games Launcher auf dem PC verfügbar sein.

Eine Datenträger-Version für Xbox Series X|S und Xbox One, Nintendo Switch sowie PlayStation 4 soll am 7. Dezember folgen.