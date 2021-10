Grand Theft Auto: The Trilogy: Definitive Edition mit 3 Klassikern kommt – Nicht nur Videospielern ist bekannt: Die Reihe „Grand Theft Auto“ ist eines der größten Entertainmenterzeugnisse unseres Planeten, das hunderte Millionen Fans in diversen Spielen begeisterte und sich einen Platz in der Popkultur eroberte. Nun feiert man im Hause Rockstar Games Jubiläum und vermeldete, was in Form von Gerüchten schon länger durchs Netz geistert: „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ kommt.

Pünktlich zum zwanzigsten Geburtstag von „Grand Theft Auto III“ in diesem Jahr wird der Klassiker zusammen mit „Grand Theft Auto: Vice City“ und „Grand Theft Auto: San Andreas“ in einem Bundle erscheinen, das alle aktuellen Plattformen erfasst: Bedient werden also PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und der PC über den Rockstar Games Launcher.

Qualitäten unangetastet, aber Look modernisiert:

Grafik und Gameplay wurden dabei überarbeitet, aber das generelle „Look & Feel“ der originalen Klassiker wurden laut einer Meldung von Rockstar beibehalten und nicht angetastet. In den kommenden Wochen sollen weitere Neuigkeiten zu der Kompilation mit den verbesserten Klassikern erfolgen. Um die Veröffentlichung vorzubereiten, werden bestehende Versionen der Spiele aus dem digitalen Handel genommen.

„Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ soll in der ersten Jahreshälfte 2022 zudem für Android und iOS erscheinen. Überdies feiert man den Geburtstag der Reihe auch mit Boni in „GTA Online“: Besondere Events wie Bekleidung und Lackierungen sollen das 20-jährige Jubiläum von „GTA III“ auch in Rockstars Online-Spielwelt gebührend begehen, Fans des „GTA“-Universums sollten in den kommenden Wochen also die Augen offen halten.

„Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ soll später im Jahr 2021 erscheinen – MANN.TV hält euch auf dem Laufenden.