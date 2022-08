God of War Ragnarök: Trailer zum neuen Playstation-Blockbuster – Es war eines der absoluten, wenn nicht sogar das absolute Highlight der PlayStation-4-Ära: 2018 mischte die Fortsetzung der beliebten Reihe „God of War“ das klassische Spielprinzip mit einer packenden Vater-Sohn-Geschichte auf und verließ die griechische Antike zugunsten der nordischen Götterwelt. Bevor im Herbst der Nachfolger „God of War Ragnarök“ die Frostaxt wetzt, zeigt uns ein neuer Trailer noch einmal, was in „God of War“ geschah.

Präsentiert wird das Ganze von der Moderatorin, Sängerin und Schauspielerin Felicia Day, unter anderem bekannt aus etlichen quirligen Nebenrollen wie etwa in der übernatürlichen Erfolgsserie „Supernatural“. Im Trailer „Myths of Midgard“ stimmt Day die Zuschauer auf das kommende Highlight „God of War Ragnarök“ ein, indem sie zusammen mit einem ganz besonderen Co-Star das Märchenbuch öffnet und uns die Erlebnisse des Vorgängers zeigt:

Kein Geringerer als Mimir, enthaupteter Hüter des Weltenbaumes Yggdrasil und Dichter-Berater von Allvater Odin, erzählt die Geschichte mit ihr:

Es ist eine Geschichte um einen harten Mann, den vom antiken Krieger und „Geist von Sparta“ zum Kriegsgott aufgestiegenen Antihelden Kratos. Nach seinen Abenteuern in der „God of War“-Trilogie hat es ihn in den hohen Norden verschlagen, wo er heiratete und sein Glück mit einer Frau fand. Ihnen wurde ein Sohn geboren: Atreus. Doch die Frau verstarb – ihr letzter Wunsch: Kratos und sein von dem brutalen Krieger entfremdeter kleiner Sohn Atreus, vom Vater nur „Junge!“ genannt, sollen ihre Asche auf einen Berg bringen.

Doch die nordische Götterwelt ist voller trunk- und eifersüchtiger, fehlbarer Gestalten – und die Asen sahen in Teil 1 aus ganz bestimmten Gründen, die hier spoilerfrei bleiben sollen, eine Gefahr für ihre göttliche Allmacht in dem Vater-Sohn-Gespann. So mussten sich Kratos und Atreus auf eine gefahrvolle Reise begeben, belästigt von den brutalen Söhnen Odins, und allen voran dem unverwundbaren Baldur … Diese ebenso packende wie tragische Geschichte wird zur Freude der Fans endlich in „God of War Ragnarök“ fortgesetzt werden.

Am 9. November 2022 ist es so weit: Dann endlich erscheint „God of War Ragnarök“ exklusiv für die Playstation-Konsolen. Bis dahin viel Vergnügen mit dem Trailer.