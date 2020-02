Autor: Erik Rössler

Für Fans von Fantasy-Action-Rollenspielen gehört „Gothic“ vom Entwicklerstudio Piranha Bytes aus dem Jahre 2001 zu den Perlen des Genres. Da wundert es nicht dass „Gothic“-Freunden das Wasser im Munde zusammenlief, als THQ Nordic 2019 plötzlich einen Playable Teaser zum Remake eben dieses Kultspiels veröffentlichte. Der Entwickler wollte sehen, wie die Meinungen der Fans zu einem „Gothic“-Remake aussehen, um eine Weiterentwicklung voranzutreiben.

Und die Resonanz war groß, die Gier nach einer Neuauflage rund 20 Jahre später groß. Zockten doch über 180.000 Spieler den Teaser. Das reichte THQ Nordic, um nun endlich offiziell das Remake zu „Gothic“ anzukündigen. So soll ein neues Studio, das in Barcelona aufgebaut wird, sich um die weitere Entwicklung des Spiels kümmern. Dabei wollen sie auf die Wünsche der Spieler eingehen. So soll die Spielwelt um einiges düsterer werden, als die des Originals.

Wobei sich große Teile des Games sich an die originale Vorlage halten sollen. Es soll einige Neuerungen geben, wie etwa ein frisches Kampfsystem sowie neue Charaktere. Reinhard Pollice, Business and Development Director bei THQ Nordic, sagt: „Wir freuen uns auf die Herausforderung, ein Gothic Remake, das so treu wie möglich an dem Erlebnis von damals bleibt (zu entwickeln), und werden der einzigartigen 'Gothic'-Welt einen modernen Look verpassen und einige Gameplay-Verbesserungen vornehmen, ohne die grandiose Atmosphäre des Originals zu verändern.“

Wir freuen uns jedenfalls auf das „Gothic“-Remake und halten euch auf dem Laufenden, sobald es weitere Neuigkeiten gibt.

Quelle: chip.de