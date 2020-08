Gamer und Fans von DCs Superhelden bekommen mit „Gotham Knights“ neues Videospielmaterial. Das Open-World-Action-RPG mit Third-Person-Ansicht wurde taufrisch von Warner Bros. Games und DC mit einem ersten Trailer angekündigt. In „Gotham Knights“ betretet ihr die offene Spielwelt der legendären Stadt Gotham, aufgeteilt in fünf unterschiedliche Bezirke.

„Gotham Knights“ erzählt hierbei eine originale Geschichte aus dem DC Batman-Universum und bietet ein dynamisches und interaktives Gotham City, in dem die Kriminalitätsrate in die Höhe geschnellt ist. Eine neue Ära an Helden agiert vom Glockenturm aus und muss jene Geheimnisse lüften, die mit den dunkelsten Kapiteln der Geschichte der Stadt verwoben sind.

Berüchtigte Schurken stellen sich dabei in den Weg und warten auf epische Kämpfe. Als Spieler muss man Gotham vor dem völligen Chaos retten und sich zur eigenen Version des Dark Knights entwickeln. Ihr könnt dabei mit der Batman-Familie spielen und in die Rollen von Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin schlüpfen, die als neue Garde ausgebildeter DC-Superhelden Gotham City nach dem Tod von Batman beschützen müssen.

Mit dem Fortschreiten der Geschichte entwickeln sich nicht nur die Gameplay-Skills weiter, sondern auch ihr Arsenal inklusive Gadgets. „Gotham Knights“ hält zudem detailreiche Geschichtsstränge bereit, in denen man beispielsweise auf berühmt-berüchtigte DC-Superschurken wie Mr. Freeze trifft, der ganz Gotham City im Eis versinken lassen möchte.

„Gotham Knights“ soll 2021 für PlayStation5, PlayStation4 & Pro, die Xbox One Gerätefamilie und PC erscheinen.