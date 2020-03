Ghost of Tshushima: Trailer und Termin für das Samurai-Abenteuer – Bevor im Winter 2020 die PlayStation 5 erscheint, schaufelt Sony in Sachen krasser Exklusivtitel noch mal richtig Kohlen ins langsam verglimmende Feuer der betagten PlayStation 4. Mit Titeln wie „The Last of Us 2“ und „Ghost of Tshushima“ wird der Frühsommer 2020 richtig heiß. Denn nun gibt es einen Veröffentlichungstermin für das Samurai-Abenteuer mit offener Spielwelt. In einem neuen Trailer wurde das Datum enthüllt, diesen findet ihr im Anschluss.

„Ghost of Tshushima“ basiert dabei auf historischen Begebenheiten: Das Spiel ist im feudalen Japan angesiedelt und erzählt Ereignisse, die auf der tatsächlichen Geschichte der mongolischen Invasion angesiedelt sind. Auf der Insel Tsushima stellten sich seinerzeit lediglich 80 Samurai den mongolischen Horden des Khans in den Weg. Im Spiel ist einer von ihnen der Charakter Jin Sakai, den wir verkörpern werden.

Wie der grafisch atemberaubende Trailer mit seiner tollen deutschen Synchronarbeit zeigt, kommt Jin im Laufe der verheerenden Schlacht zu einem Schluss: Will er die übermächtigen Mongolen besiegen, so muss er von dem ehrenwerten Pfad der Samurai abweichen und althergebrachte Traditionen seiner Kriegerkaste hinter sich lassen. Ein Plan, der ihm bei seinen Mit-Kriegern keinen leichten Stand einbringt, für die Ehre ihr ganzes Leben ist.

Das Open-World-Abenteuer „Ghost of Tshushima“ wird exklusiv für die PlayStation 4 ab dem 26. Juni 2020 erhältlich sein.