Genialer Umbau zur PS5 Slim: Tüftler verkleinert PlayStation 5 beträchtlich – Die Corona-Pandemie und die Halbleiterkrise haben sie zu einem der begehrtesten Stücke Unterhaltungselektronik gemacht, das man sich vorstellen kann: Sonys Flaggschiff-Konsole PlayStation 5. In etwa so selten wie ein Einhorn in freier Natur, bestätigen die wenigen Glücklichen, die eine abgestaubt haben, was sie beim Auspacken überraschte: die schiere Größe der Konsole. Sie ist ein echter Brocken. Umso beeindruckender, was dem Tüftler in diesem Video gelingt.

Wer sich aus Interesse ein wenig mit der PlayStation 5 auseinandergesetzt hat, die Ingenieursvideos von Sony vor Veröffentlichung verfolgte, weiß: Ein gewaltiger Kühlkörper befindet sich im Inneren dieser an einen PC-Tower erinnernden Spielmaschine. Aufgrund der grafischen Potenz von Sonys Zugpferd scheint der auch notwendig, oder nicht? Immerhin sorgen die Komponenten für eine beachtliche Wärmeentwicklung. Geht die PS5 überhaupt in flach? Kommt drauf an, wen man fragt.

Dieser Tüftler hat es jedenfalls geschafft, ohne den Kühlkörper auszukommen. Doch es wird noch besser.

„DIY Perks“ nennt sich dieser Kanal auf YouTube, dessen umtriebiger Begründer für faszinierende Eigenbau-Projekte bekannt ist. Bekannt genug, um Stand dieses Artikels mehr als 3,74 Millionen Fans auf dem Videoportal für sich und seine Bauten einzunehmen. Vorliegendes Projekt schießt dabei jedoch selbst nach den hohen Maßstäben von „DIY Perks“ den sprichwörtlichen Vogel ab:

Nichts anderes als die erste PS 5 „Slim“ der Welt will er bauen, Jahre bevor Sony überhaupt selbst einen entsprechenden Entwurf zeigt. Mehr noch: Die gewaltige Konsole soll am Ende mit zwei Zentimetern Dicke in etwa so schmal wie eine DVD-Hülle werden. Sieht man sich an, wie „DIY Perks“ die PlayStation 5 zerlegt, kann man das kaum glauben: Alleine Mainboard und Kühlkörper messen zusammen beinahe 5,5 Zentimeter. Vom gewaltigen Netzteil der Next-Gen-Konsole ganz zu schweigen.

Kann ein solcher Versuch also überhaupt gelingen?

Sagen wir es einmal so: Der Tüftler vollbringt das Wunder nicht nur, er lässt noch ein weiteres Wirklichkeit werden. Denn seine PS5 „Slim“ ist am Ende der Umbaumaßnahmen nicht nur beträchtlich kleiner als die wuchtige Originalkonsole. Nein, letztlich ist die Kühlung auch noch besser als beim Original – einer gescheiten Wasserkühlung sei Dank.