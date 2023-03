Gaming-Erdbeben nach 23 Jahren: Counter Strike 2 offiziell angekündigt – „Counter Strike“. Ein legendäres Computerspiel, das viele Menschen weit länger als ihr halbes Leben begleitet, ein unvergleichliches Urgestein des Mehrspieler-Shooters. Kann man an diesem Eckpfeiler von einem Wettbewerbstitel noch irgendetwas verbessern? Man wird sehen, denn beim Publisher und Entwickler Valve ließ man nun – schlechtes Wortspiel bewusst gewählt – die C4-Ladung hochgehen: „Counter-Strike 2“ ist beschlossene Sache. Und: Es soll als kostenloses Upgrade zu „CS Go“ kommen.

Wie man angesichts erster Leaks vermutet hatte, wird „Counter-Strike 2“ auf der Source-2-Engine von Valve basieren. Damit werden sich subtile Dinge an den tradierten Spielmechaniken ändern. Insbesondere werden hier bei Technikportalen wie „Golem“ die Rauchgranaten genannt, seit jeher ein taktischer Faktor bei Counter Strike. Der Rauch wird sich im neuen Spiel dynamisch ausbreiten, sobald die eine geworfene Granate verlässt. Er soll dichter in Kugelform schwelen und so den teilnehmenden Parteien mehr Deckung bieten.

Damit will man wohl sogenannten One-Way-Smokes vorbeugen:

Also Rauchteppiche, die von einer der beiden Spielergruppen durchschaut werden können, von der anderen aber nicht. Der Rauch ist dabei interaktiv, kann also vom gegnerischen Team etwa mit einer Granate und der entsprechenden Druckwelle kurzzeitig zerstreut werden. Geschosse, die durch ihn fliegen, sollen ihn ebenfalls verwirbeln – auch seine Reaktion auf Lichtverhältnisse soll realistischer sein. Schatten anderer Spielercharaktere lassen sich etwa darin erahnen, wenn das Licht stimmt.

Ebenfalls wird das sogenannte Tick-System geändert. Statt klassischer Tick-Raten werden sogenannte Sub-Tick-Updates eingeführt. Unter Ticks versteht man ein statisches Zeitintervall. In dieser Maßeinheit kann ein Spieleserver bei dem Online-Game erkennen und verarbeiten, was auf einem Gegenstück-Rechner eines Spielers geschieht. Innerhalb dieser Zeiteinheit kann viel passieren, doch bei niedrigen Raten (64 Ticks pro Sekunde) oder darunter können Trefferregistrierungen oder Spielereingaben quasi „übersehen“ werden.

Sie gehen mitunter verloren – was im Wettbewerb für Frust sorgt.

Die Neuerung, um dem vorzubeugen:

Sogenannte Sub-Tick-Updates. Diese sollen in Millisekunden-Genauigkeit dafür sorgen, dass jeder Schuss, jeder Sprung, Spielerbewegungen sowie andere Aktionen vom Server in viel kürzeren Intervallen berechnet und entsprechend schnell bearbeitet werden können. Dies soll das Matchmaking, an dem es bei „CS:GO“ diesbezüglich Kritikpunkte gibt, dauerhaft optimieren. E-Sportler hatten davor etwa auf alternative Serverplattformen gesetzt und so Faceit und ESEA genutzt, weil diese mit 128 Ticks pro Sekunde arbeiten. Dort sind Duelle mit höherer Präzision möglich.

Mit den Sub-Ticks will Valve solche Manöver der Spieler in der Theorie überflüssig machen. Wie man bei „Golem“ betont, muss die Praxis zeigen, ob das System funktioniert. Weitere Neuerungen in „Counter-Strike 2“ umfassen optische Verbesserungen verschiedener Karten, darunter auch wettbewerbsmäßige Maps wie „de_Mirage“. Oftmals bleibt es bei Verbesserungen der Lichteffekte, damit die Sichtbarkeit steigt. Doch es gibt auch komplette Überarbeitungen wie bei „de_Nuke“ , bei denen reflexionsfähige Oberflächentexturen und stärkere Änderungen der Grafik stattfinden.

Selbst das genügt den Entwicklern nicht:

Manche der Karten, darunter etwa „cs_Italy“ oder „de_Overpass“, erhalten für das Spiel eine vollständige Neuentwicklung. Einmal mehr nutzt man bei Valve dafür die hauseigenen Werkzeuge, wobei man diese „Source-2-Tools“ genannten Entwicklermittel danach der Community zur Verfügung stellen wird, damit sie eigene Karten und Szenarien erstellen kann. Die visuellen Verbesserungen gelten übrigens auch für die Spielfiguren und deren Waffen, die 3D-Modelle von AK-47, M4A4 und AWP etwa werden aufgehübscht. Gleiches gilt für die äußerst beliebten Skins, wobei diese in ihrer bestehenden Form komplett erhalten bleiben.

Spieler brauchen sich also nicht zu sorgen, dem Bericht zufolge dürfen sie ihr gesamtes Inventar auf „Counter Strike 2“ übertragen, es soll nichts verloren gehen. Die Veränderungen umfassen allerdings nicht nur visuelle Aspekte, die Source-2-Engine soll auch für eine genauere und räumlichere Darstellung der Geräusche von Schüssen, Explosionen und Schritten sorgen, damit Spieler-Teams den Gegner noch besser per Gehör lokalisieren können. Überdies wurden manche bestehenden Geräuscheffekte neu abgemischt. Bei Valve spricht man von einem kostenlosen Upgrade für „CS:GO“, was „Counter-Strike 2“ betrifft. Daher können Besitzer des aktuellen Spiels auch einfach umziehen.

Ein finales Veröffentlichungsdatum für „Counter-Strike 2“ gibt es noch nicht – zuerst soll das Spiel mit einer kleinen Testgruppe mit vielen Spielstunden und einem hohen Grad anvertrauen getestet werden. Ein Bericht von „Bild“ besagt, angepeilt sei eine Veröffentlichung im Sommer dieses Jahres.

Quelle: golem.de