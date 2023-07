Games with Gold

Games with Gold: Letzte kostenlose Spiele angekündigt – Im August 2023 bringt die Games with Gold-Initiative von Microsoft für die Xbox Series X|S und Xbox One ein letztes Mal zwei kostenlose Spiele für die Mitglieder. Ab dem 1. August bis zum 31. August können die Spieler "Blue Fire" und "Inertial Drift" ohne zusätzliche Kosten herunterladen. Diese Aktion gilt auch für Mitglieder des Xbox Game Pass Ultimate.

Die neuen Spiele: "Blue Fire" und "Inertial Drift"

"Blue Fire" ist ein Spiel, das Spieler in die Welt von Penumbra führt, die von dunklen Mächten übernommen wurde. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Kriegers des Lichts und der Dunkelheit und begeben sich auf eine Reise, um Tempel zu erkunden, Feinde zu bekämpfen und Nebenaufgaben zu erledigen. Während der Reise werden sie mit immer anspruchsvolleren Void-Puzzles konfrontiert und entdecken Geheimnisse, die die Welt retten könnten.

"Inertial Drift", das zweite Spiel, ist ein Arcade-Rennspiel, das die Spieler durch eine Retro-Zukunft der 90er Jahre führt. Mit einem einzigartigen Handling-Modell und einer Twin-Stick-Drift-Mechanik können die Spieler aus 16 einzigartigen Autos wählen und auf 20 wilden Strecken durch Neonstraßen rasen. Das Spiel bietet auch einen Einzelspieler-Story-Modus und einen Mehrspielermodus.

Umstellung auf Xbox Game Pass Core

Ab dem 14. September werden aktive Xbox Live Gold-Abonnements automatisch auf Xbox Game Pass Core umgestellt, ohne dass sich der Preis ändert. Xbox Game Pass Core bietet weiterhin Online-Konsolen-Multiplayer sowie sofortigen Zugriff auf eine neue Bibliothek mit über 25 hochwertigen Spielen aus dem Game Pass-Katalog. Diese können ohne zusätzliche Kosten auf der Xbox Series X|S oder Xbox One gespielt werden und Mitglieder erhalten außerdem Angebote und Rabatte.

Nach dem 1. September wird Games with Gold auslaufen. Allerdings können Mitglieder des Xbox Game Pass Core oder des Xbox Game Pass Ultimate weiterhin auf alle zuvor eingelösten Games with Gold-Spiele zugreifen. Mitglieder des Xbox Game Pass Ultimate können ihre Mitgliedschaft in der aktuellen Form beibehalten.