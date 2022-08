Gamer's Kitchen: Das Kochbuch für Gamer – Wer kennt sie nicht, diese Gamer-Klischees. Etwa jenes, dass Spielerinnen und Spieler alles andere als gesund leben. Sie würden sich nur von Fast Food und Chips ernähren, trinken Energydrinks im Übermaß. Sie sind übergewichtig, sehen selten die Sonne und sind faul. Doch dies entspricht in den meisten Fällen gar nicht der Realität.

Das sehen auch Autor und Profikoch Fabian Goerigk sowie Fotograf Rafael Pranschke so, die gemeinsam nun das Kochbuch „Gamer’s Kitchen - Schnelle & gesunde Rezepte “ veröffentlicht haben. Rafael Pranschke, Co-Autor und Verleger der „Gamer’s Kitchen“:

Stereotyp des ungesund lebenden Spielers ist schlichtweg falsch

„Das Gaming unterliegt leider viel zu oft dem Stereotyp des ungesund lebenden Spielers. Das ist schlichtweg falsch, bedenkt man, dass Kochen spielerisch einfach ist und unsere Zielgruppe durchaus ein Interesse an Ernährungsthemen hat, wie man am Verkaufserfolg so mancher Lizenz-Produkte ablesen kann. […]

Vielen Spielern ist bereits bekannt, dass man seine Leistungen mit guter Ernährung gezielt verbessern kann. Dieses Interesse greifen wir auf und bieten neben Fokus- und Ausdauer-Boostern auch echte Rundumversorger, die einen durch den ganzen Tag bringen können – alles mit einfachsten Mitteln zubereitet, die jedem zur Verfügung stehen.“

Kochbuch für Hardcore-Gamer und eSport-Begeisterte

Mit dem Kochbuch für Hardcore-Gamer und eSport-Begeisterte will man quasi die Spielerinnen und Spieler von der Konsole in die Küche bringen: Mit einer gesunden Ernährung samt einfach zuzubereitenden Gerichten. Dafür gibt „Gamer’s Kitchen“ Tools, Tipps & Rezepte an die Hand, mit denen man sich mal eben schnell zwischen den Spielerunden, zwischen Arbeit und Hobby, ganz einfach gesundes Essen zubereiten kann.

Auf den 190 Seiten finden sich allerlei kreative und schmackhafte Rezepte von der Thunfisch-Stulle mit Sesam bis hin zur Mango-Gurken-Bowl. Fabian Goerigk, Gamer, Streamer, Fotograf & Autor von „Gamer’s Kitchen“:

„Keine Lust mehr auf TK-Pizza & Co“

„Als Gamer und Streamer bin ich oft bis tief in die Nacht aktiv und gefordert. Natürlich erlebt man dann auch oft, dass der Supermarkt schon zu ist und man hilft sich mit Junk- oder Fastfood aus – schlechtes Gewissen hin oder her. […] Irgendwann hatte ich einfach keine Lust mehr auf TK-Pizza & Co und dank meiner Oma hatte ich dann diesen Floh von einem echten, handfesten Kochbuch für Gamer im Ohr, den ich einfach nicht mehr los geworden bin und einfach mit der Arbeit angefangen habe. Und wenn ich etwas mache, dann mache ich es mit Herz & Verstand.

Herausgekommen ist Gamer’s Kitchen mit haufenweise fixen und sauleckeren Rezepten, die nicht nur praktisch anzuwenden sind, sondern auch fit halten – wenn es sein muss bis spät in die Nacht hinein.“

„Gamer’s Kitchen – Schnelle & gesunde Rezepte“ ist als Softcover-Buch bei Edel Colors am 6. September 2022 erhältlich.