Game Trailer: „Dune: Spice Wars” verlässt Early Access – Der Spieleentwickler Shiro Games und der Publisher Funcom haben eine aufregende Ankündigung zu „Dune: Spice Wars“ gemacht. Denn das spannende Spiel aus dem Dune-Universum, das seit zwei Jahrzehnten erwartet wurde, wird im September 2023 den Early Access-Status verlassen. Seit mehr als einem Jahr haben die Spielerinnen und Spieler „Dune: Spice Wars“ im Early Access erleben können.

Shiro Games hat in dieser Zeit fünf bedeutende Updates veröffentlicht, die das Spiel erheblich bereichert haben. Der gamescom-Trailer gibt einen Vorgeschmack auf das, was die Spielerinnen und Spieler in Bezug auf das kostbare Spice erwartet. „Dune: Spice Wars“ erlaubt es eines der Großen Häuser des Imperiums zu leiten, die Kontrolle über Arrakis und den Spice-Markt zu übernehmen. Die Herrschaft wird durch komplexe Elemente wie Intrigen, Kriegsführung, Wirtschaft und Spionage erreicht.

Reichlich Spieltiefe in „Dune: Spice Wars“

Arrakis in „Dune: Spice Wars“ kann durch verschiedene Strategien wie politische Manöver, militärische Dominanz, Sabotage und geschickte Ressourceneinteilung erobert werden. Während man gegen feindliche Fraktionen kämpfen, stellt auch der Planet mit seinen extremen Wetterbedingungen und riesigen Sandwürmern eine Herausforderung dar. Die Fraktionen wie die ehrenhaften Atreides, die brutalen Harkonnen, die opportunistischen Schmuggler oder die Überlebenskünstler der Fremen bieten jeweils eigene Stärken, Schwächen und Spezialisierungsmöglichkeiten durch die Auswahl von ikonischen Charakteren als Berater.

Seit der Ankunft auf Arrakis wurden verschiedene Neuerungen hinzugefügt, darunter der Multiplayer-Modus, das Haus Corrino, Flugeinheiten, neue Gebäude, wesentliche KI-Verbesserungen, Eroberungsszenarien, Community-Anforderungen und mehr. Diese Updates haben das Wachstum des Spiels und den Ausbau des 4X-Strategiespiels ermöglicht, wodurch auch neue Spieler das Genre erkunden können.

Statement des Shiro-Gründers

Shiro Gründer und CEO Nicolas Cannasse äußerte sich über die bevorstehende Veröffentlichung und das Ziel des Spiels: „Unser Ziel war es ein Content-reiches 4X-Spiel zu kreieren, das einfach zu verstehen, aber dennoch schwierig zu meistern ist. Das Spiel ist ausgerichtet auf Newcomer sowie aber auch auf Genre-Enthusiasten, mit regelmäßigen Updates und unter Berücksichtigung des Feedbacks und dem Support unserer wachsenden Community. Wir können es kaum erwarten zu sehen, wie die Spieler in unser Spiel eintauchen.“