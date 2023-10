Formel 1 Manager 2023 kommt in den Game Pass

Für Xbox und PC: Formel 1 Manager 2023 kommt in den Game Pass – Im Rahmen der lizenzierten Simulationsspiele rund um die Motorsportwelt wird "F1 Manager 2023" von Frontier Developments ab dem 19. Oktober für PC und Xbox via Game Pass verfügbar sein. Die Software ermöglicht den Nutzern, die Leitung eines offiziellen F1-Teams zu übernehmen, angefangen bei der Fertigungsanlage bis hin zur ersten Startposition auf der Rennstrecke.

Im erneuerten Karrieremodus von "F1 Manager 2023" sind die Spieler für sämtliche Aspekte ihres Teams zuständig. Im Hauptquartier werden Entscheidungen in Bereichen wie der Entwicklung und Forschung von Fahrzeugkomponenten, der Rekrutierung und Weiterentwicklung von Fahrern und Mitarbeitern sowie der Gestaltung von Trainingsplänen für die Boxencrew getroffen. Ziel ist es, den Rivalen auf und abseits der Rennstrecke stets einen Schritt voraus zu sein. Die Rennaction selbst wird im Spiel im Stil einer aufwendigen Liveübertragung präsentiert, komplett mit verschiedenen Kameraeinstellungen einschließlich einer neuen Visierkamera. Darüber hinaus werden den Spielern Anweisungen über tatsächliche Teamfunkmeldungen zwischen Renningenieur und Fahrer kommuniziert.

Neue Modi und Szenarien für die Formel 1 Manager-Erfahrung

Eines der neuen Features in "F1 Manager 2023" ist der "Race Replay"-Modus. In diesem Modus haben die Spieler die Möglichkeit, das Ergebnis jedes realen Rennens der 2023 FIA Formula One World Championship™ neu zu gestalten. Zu diesem Zweck werden Daten wie die Startaufstellung und die Wetterbedingungen jedes Events integriert, um eine möglichst realistische Rennatmosphäre zu schaffen. Im Laufe der Zeit werden neue Szenarien hinzugefügt, einschließlich eines ersten Rennens auf dem leuchtenden Las Vegas Strip Circuit™.

Neben der Game Pass-Verfügbarkeit werden physische Exemplare des Spiels für Plattformen wie PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4 und Xbox One zum empfohlenen Verkaufspreis von 54,99 Euro angeboten. Das Spiel ist auch digital über Plattformen wie den Windows Store, Steam und den Epic Games Store erhältlich. Für diejenigen, die ihre Spielerfahrung erweitern möchten, steht das F1 Manager 2023: Deluxe Upgrade Pack zur Verfügung. Dieses digitale Paket, das zu einem Preis von 14,99 Euro erhältlich ist, beinhaltet 12 zusätzliche exklusive Szenarien, die auf populären hypothetischen Fragen aus dem Motorsport basieren.