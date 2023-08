Für PS4 und PS5: Neue PlayStation Plus-Titel im September – PlayStation Plus-Mitglieder erhalten im September 2023 die Möglichkeit, eine neue Auswahl an Spielen herunterzuladen. Die Spiele „Saints Row“, „Black Desert: Traveler Edition“ und „Generation Zero“ werden ab dem 5. September verfügbar sein. Wer die Spiele des Vormonats August – „PGA Tour 2K23“, „Dreams“ und „Death’s Door“ - noch nicht eingelöst hat, hat bis zum 4. September Zeit, dies nachzuholen.

Tarifmodelle und Preisanpassungen

PlayStation Plus bietet auch eine Vielzahl an Mitgliedschaftsoptionen. Das bereits etablierte Angebot, PlayStation Plus Essential, enthält monatliche Spiele, Zugang zu Online-Multiplayer und exklusive Rabatte. Die Kosten dafür belaufen sich auf 8,99 € pro Monat, 24,99 € vierteljährlich und 59,99 € jährlich, was etwa 5 € pro Monat entspricht.

Darüber hinaus gibt es den PlayStation Plus Extra-Tarif. Dieser enthält neben den Leistungen des Essential-Tarifs auch einen umfangreichen Spielekatalog für die PS4 und PS5. Die Preise für diesen Tarif sind 13,99 € pro Monat, 39,99 € vierteljährlich und 99,99 € jährlich, was rund 9 € pro Monat entspricht.

Für diejenigen, die mehr wollen, gibt es die Option PlayStation Plus Premium. Diese Mitgliedschaft bietet alle Vorteile der Essential- und Extra-Tarife und ergänzt diese um einen Katalog mit klassischen Spielen aus den Zeiten der originalen PlayStation, PS2, PS3 und PSP. Zudem sind Testversionen von ausgewählten Spielen und Cloud-Streaming inklusive. Die Kosten hierfür sind 16,99 € monatlich, 49,99 € vierteljährlich und 119,99 € jährlich, was etwa 10 € pro Monat entspricht.

Es sollte beachtet werden, dass die Preise für die 12-Monats-Mitgliedschaften ab dem 6. September angepasst werden. Weiterführende Details zu den Änderungen und den neuen Spielen können auf dem offiziellen PlayStation-Blog gefunden werden.