Frontiers of Pandora: Ubisoft vermählt Avatar mit Far Cry – Anlässlich der guten, alten E3-Sommer-Messetradition brachten in den vergangenen Tagen viele namhafte Videospiel-Publisher lange Streams ihrer kommenden Highlights. Darunter auch Ubisoft, die unter anderem „Avatar – Frontiers of Pandora“ zeigten – ein Actionspiel mit offener Spielwelt, bei dem nicht nur Fans der bombastischen „Avatar“-Streifen die Vollbedienung bekommen dürften, sondern eben auch all jene, die Ubisofts Hitreihe „Far Cry“ lieben. Denn leichte Parallelen sind erkennbar. Einen Trailer mit jeder Menge Spielszenen gab es natürlich zu bestaunen.

Da es noch bis 2024 dauern wird, bis der nächste Avatar-Streifen wieder jede Menge grafisch atemberaubende Szenen ins Kino bringt, kommt das Action-Adventure „Frontiers of Pandora“ gerade recht, um selbst einen Ausflug auf den Planeten der Na'vi zu unternehmen. Die Handlung des Spiels hat einen brutalen Hintergrund: Die Menschentruppe RDA, welche den Planeten und seine Schätze auszubeuten gedenkt, entführt für ihre Strategie einige Kinder der Na'vi-Aliens.

Der Plan:

Die Kinder werden als Widerstandskämpfer gegen ihr eigenes Volk ausgebildet, kombinieren die gewaltige Körpergröße und Kraft der Ureinwohner mit dem modernen Waffenarsenal der RDA, um so zum Schlimmsten aus zwei Welten zu werden. Doch bei der Schlacht von Hallelujah packt eine Lehrerin des Programms wohl ihr Gewissen – sie nutzt Kälteschlaf-Technologie, um die jungen Entführungsopfer in Sicherheit zu bringen. 15 Jahre dämmern sie in Kryostasis.

Wir Spieler erwachen dann als eines der riesigen blauen Jung-Aliens – und müssen uns nun die Na'vi-Kultur zurück erspielen. Bestien reiten, Bogenschießen und andere Dinge müssen wir erlernen, während wir zugleich allerdings auch auf das moderne Beute-Arsenal der RDA zurückgreifen dürfen. Die Spielwelt ist offen, wir erleben aus der Ich-Perspektive, durchstreifen verschiedene Zonen des Planeten wie das westliche Grenzland, gewaltige Urwälder oder die berühmten Wasserfall-Gebiete aus dem ersten Film, wo wir ein Band zu unserer Flugechse knüpfen.

Klar, dass leichte Rollenspiel-Elemente enthalten sind:

In einem Fähigkeitenbaum erlernen wir bessere Heimlichkeit, können unseren Umgang mit bestimmten Waffen schulen und allgemein in eben leicht an „Far Cry“ erinnernden Operationen vorgehen und RDA-Basen dem Erdboden gleichmachen. Passiert das, zieht sich die menschengemachte Zivilisation und Technologie zurück, die Wildnis von Pandora erholt sich. Diese Kampagne kann man alleine spielen, man soll aber auch mit einem anderen Spieler gemeinsam im Online-Koop in die Schlacht ziehen können.

Entwickelt wird „Avatar – Frontiers of Pandora“ von dem Ubisoft-Studio „Massive“. Erscheinen soll das Spiel am 7. Dezember 2023. Bedient werden Windows PC, Xbox Series X/S und Playstation 5. Viele weitere Informationen erlebt ihr im nun folgenden Trailer.

