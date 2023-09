„Football Manager 2024“: Trailer und Erscheinungstermin veröffentlicht – Das Spiel „Football Manager 2024“, das weltweit am 6. November debütiert, ist die 20. Veröffentlichung dieser renommierten Serie von Sports Interactive und SEGA und markiert zugleich einen besonderen Moment, da es erstmalig in Japan erscheint.

Eine der Neuerungen in „Football Manager 2024“ ist die Möglichkeit, Karrieren aus den Vorgängerversionen „Football Manager 2023“, „FM23 Console“ und „FM23 Touch“ fortzusetzen. Dieses Feature wird durch zahlreiche weitere Neuerungen ergänzt, die auf aktuellen Trends im Fußball und auf neuen wie auch bereits bestehenden Partnerschaften in der Fußballwelt basieren.

Im offiziellen Ankündigungstrailer wird eine Roadmap vorgestellt, die zeigt, wann bestimmte neue Funktionen enthüllt werden. Bereits im September wird es weitere Informationen zur PC/Mac-Version geben, insbesondere zu den Themen Standardsituationen, Transfers und Finanzen.

Ein interessanter Schritt in diesem Jahr ist die Partnerschaft mit Netflix. Netflix wird zur exklusiven Plattform für „Football Manager 2024 Mobile“, sodass Nutzer des Streaming-Dienstes direkt in der App, in der sie ihre Lieblingsfilme und -serien anschauen, auch den „Football Manager“ spielen können. Zusätzliche Details zu dieser Kooperation sind direkt auf der offiziellen „Football Manager“-Webseite einsehbar.

Miles Jacobson, der Studio Director von Sports Interactive, äußerte sich begeistert über die bevorstehende Veröffentlichung und betonte, wie besonders „FM 24“ für das Team sei:

„FM 24 repräsentiert 20 Spiele aus der Football Manager-Serie. Es ist unser Tribut an den Fußball und die bisher umfassendste Version.“ Mit Blick auf die Ausweitung in den japanischen Markt und die neue Partnerschaft mit Netflix zeigte er sich sehr optimistisch über das potenzielle Wachstum der Spielerbasis.

Die Bemühungen des Studios, transparenter zu agieren, werden durch die im Ankündigungstrailer präsentierte Feature-Roadmap deutlich. Weiterhin kündigte Jacobson an, dass zukünftige Entwicklungs-Updates auch Informationen über „Neue Partnerschaften“ beinhalten werden.

„Football Manager 2024 Console“ bereitet sich ebenfalls auf die nächste Saison vor und wird sowohl für Xbox als auch für PlayStation 5 verfügbar sein. Wie bereits aus der Roadmap hervorgeht, werden Details zu den Neuerungen von „FM 24 Console“ in der Woche vom 22. Oktober veröffentlicht. Sowohl „FM24 Console (Xbox)“ als auch „FM24 (PC/Mac)“ werden erneut im Xbox Game Pass angeboten.