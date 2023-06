„Final Fantasy XVI“ im Test für PS5: Mit dem neuen „Final Fantasy“ erscheint der nunmehr 16. Teil der langlebigen Spielreihe, die wie kaum eine andere für ihre große Wandelbarkeit bekannt ist. Mal sind wir im tiefsten Mittelalter unterwegs, mal in einer dystopischen Zukunft, einstmals wurde rundenbasiert gekämpft, inzwischen in Echtzeit. Nun könnte man auf den ersten Blick vermuten, dass „Final Fantasy XVI“ sich mit seiner Rückkehr zu einem High-Fantasy-Setting auf seine Wurzeln besinnt, doch dieser Eindruck täuscht.

Eines gleich vorweg: „Final Fantasy XVI“ ist ein stark narrativ getriebenes Action-Spiel im Stile eines Hack-and-Slay, und kein, wie man unter dem Namen eigentlich vermuten müsste, Rollenspiel im klassischen Sinne! Damit setzt es den Trend fort, die Elemente des Urgenres der Reihe zugunsten der Action immer weiter einzudampfen, was schon damit beginnt, dass wir diesmal keine Party im eigentlichen Sinne haben, sondern lediglich einen Charakter spielen: Clive Rosfield.

Clive wächst als Königssohn des Reiches Rosaria in einer Welt auf, in der gigantische Strukturen, die sogenannten Mutterkristalle, auch Menschen das Wirken von Magie ermöglichen, die ansonsten dazu nicht in der Lage wären. Diejenigen, denen dies auch ohne Bruchstücke der Mutterkristalle möglich ist, werden Träger genannt und sind in der Welt von Valisthea nichts anders als Sklaven, denen keine Menschlichkeit zugesprochen wird.

Anders verhält es sich mit den sogenannten Domini.

Diese sind Inkarnationen mächtiger Wesen, die Fans der Reihe als Esper bereits aus anderen Spielen kennen. Diese werden geachtet, zu Herrschern erwählt, aber auch als Kriegswerkzeuge missbraucht. Jeder der vielen Staaten des Kontinents hat da seine eigenen Ansichten und „Final Fantasy XVI“ gibt sich viel Mühe, diese nachvollziehbar herauszuarbeiten.

Es ist eine äußerst komplexe Welt mit einer gut durchdachten Historie, glaubwürdigen politischen Strukturen und unterschiedlichsten Beweggründen, die in ihrer Ausführung immer wieder an die Serie „Game of Thrones“ erinnert, welche hinsichtlich der Inszenierung ganz offensichtlich über weite Strecken Pate stand.

Und so verwundert es dann auch nicht, dass Rosaria durch einen Verrat ins Chaos gestürzt wird, und Clive mitansehen muss, wie sein kleiner Bruder Joshua in der Gestalt des Phönix in einer schicksalhaften Nacht von einer weiteren Esper des Feuers umgebracht wird. Als erklärter Beschützer seines Bruders gibt sich Clive die Schuld an dessen Tod und zieht, nach dem Fall Rosarias von den Eroberern als Träger gebrandmarkt, als zwangsrekrutierter Soldat durch Valisthea, stets mit dem Ziel im Hinterkopf, Rache an dem Mörder seines Bruders zu nehmen.

All dies erfährt man innerhalb kürzester Zeit nach dem Starten des Spiels, das es sich aber natürlich nicht nehmen lässt, hinsichtlich der Story so ziemlich alles in Frage zu stellen, was zu Beginn als vermeintlich sicher gilt. Wir wollen an dieser Stelle nicht zu viel verraten, es darf aber gesagt werden, dass Clive selbst der Domini von Ifrit ist – und nicht nur das: Er ist auch in der Lage, die Kraft der anderen Domini für sich nutzbar zu machen.

Im Kampf macht sich das durch eine wachsende Palette an magischen Manövern bemerkbar, Ifrit bleibt aber stets die einzige Esper, in die sich Clive verwandeln kann.

Bereits der Auftakt des Spiels gestaltet sich auf eine Art und Weise, die mit bombastisch nur unzureichend beschrieben ist: Turmhohe Wesen zerlegen im Ringen miteinander ganze Landstriche, während zu ihren Füßen eine blutige Schlacht tobt. In einer Rückblende, die Clive als Jugendlichen zeigt, erlernen wir am Hofe Rosarias die Kunst des Schwertes und der Magie und rücken schließlich selbst zu einem Einsatz aus, bis schließlich der Fall des Phönix als ein Kampf inszeniert wird, der uns die Kinnlade runterklappen und murmeln ließ „Alter, was geht da denn ab?!“

Derartige Momente sollten wir immer dann erleben, wenn Clive in der Form des Ifrit gegen andere Esper in die Schlacht zieht. Was die Macher dabei abfeuern erinnert im besten Sinne an den Wahnsinn n eines „Asura‘s Wrath“ oder sogar an die Kämpfe in „Dragon Ball“. Rasant geschnitten und mit treibender Musik unterlegt, drehen die Entwickler den Epic-Action-Regler komplett auf Anschlag und brechen ihn danach sogar noch ab. Wow, wow und nochmals wow.

Dies ist aber nur ein Aspekt von „Final Fantasy XVI“.

Das zweite Standbein des Spiels ist die Geschichte. Über weite Strecken ist „Final Fantasy XVI“ sogar mehr Film als Spiel und nimmt sich viel Zeit, uns in ausführlichen Cutscenes auf den neuesten Stand der Ereignisse zu bringen. Das wäre grundsätzlich okay, jedoch ist die Schlagdichte derart hoch, dass wir während einiger Sessions das Pad länger beiseitegelegt haben, als es in der Hand zu halten.