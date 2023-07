„Final Fantasy XIV Online: Dawntrail“: Square Enix präsentiert Erweiterung des Erfolgs-MMOs – Square Enix hat „Dawntrail“, die neueste Erweiterung für das renommierte MMO „Final Fantasy XIV Online“, bekannt gegeben. Ein Teaser-Trailer wurde ebenfalls veröffentlicht und bietet einen ersten Einblick in die neuen Abenteuer, die in der neuen Welt Tural auf die Spieler warten.

Die Veröffentlichung von „Dawntrail“ ist für den Sommer 2024 geplant und bringt zahlreiche neue Inhalte mit sich. Die Spieler können eine erhöhte Stufenobergrenze erwarten, neue Berufe, neue Dungeons und Kampfinhalte, sowie weitere Features wie FATEs, Hohe Jagd und Schatzsuchen. Zudem werden Nebenaufgaben hinzugefügt.

Die Welt von Tural: Erweiterungen und Neuerungen

Die Erweiterung entführt die Spieler in die neue Welt Tural, wo sie die Hauptstadt Tuliyollal erkunden können. Neue Bereiche wie das gebirgige Urqopacha und der Wald von Yak T'el bieten weitere Möglichkeiten zur Erkundung. Die Welt beheimatet auch neue Stammesvölker, darunter die winzigen Pelupelu, die in auffälligen Masken in Urqopacha leben.

Mit der Erweiterung wird auch die Stufenobergrenze von 90 auf 100 angehoben, und es werden mehrere neue Berufe hinzugefügt. Die Spieler können sich auf neue Kampfinhalte wie FATEs, Hohe Jagd und Schatzsuchen freuen, sowie auf neue Dungeons und Bedrohungen, darunter Valigarmanda. Zusätzlich wird es laufende Inhalts-Updates geben, darunter ein Update für den Blaumagier, mehr von Hildibrands Fällen, neue Pläne für das Tiefe Gewölbe und Aktualisierungen für den Gold Saucer.

Grafik-Updates und erweiterte Testversion

Zusätzlich zu den neuen Inhalten liefert „Dawntrail“ die erste umfassende Verbesserung der Grafik für Charaktere und Welten. Verbesserungen an der Ästhetik, eine höhere Auflösung für Texturen und Schatten sowie verbesserte Materialgrafiken sind Teil der Aktualisierungen.

Der Produzent und Direktor Naoki Yoshida enthüllte während einer Keynote-Präsentation auf dem Final Fantasy XIV Fan Festival 2023 in Las Vegas außerdem, dass die bestehende Testversion für „Final Fantasy XIV Online“ mit Patch 6.5 erweitert wird. Die erweiterte Testversion, die bei Erscheinung verfügbar sein wird, enthält alle Inhalte aus der „Stormblood“-Erweiterung, einschließlich der Jobs Rotmagier und Samurai, sowie eine erhöhte Stufenobergrenze von 70 für neue Spieler. Es wird keine Begrenzung der Spielzeit geben.

Eine überraschende Ankündigung kam, als Yoshida die Bühne mit Phil Spencer, dem CEO von Microsoft Gaming, teilte. Die beiden bestätigten, dass die lang erwartete Xbox-Version des MMOs im Frühjahr 2024 auf Xbox Series X|S veröffentlicht wird. Eine offene Beta ist während der Patch 6.5x-Serie geplant. Die reine digitale Veröffentlichung wird auf der Xbox Series X 4K-Unterstützung bieten.