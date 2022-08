FIFA 23: Deep Dive Trailer zu Ultimate Team – Nicht mehr lange und die heiße Action auf den virtuellen Fußballfeldern geht in eine neue Runde. Denn am 30. September 2022 erscheint „FIFA 23“. Wohlgemerkt zum letzten Mal unter der FIFA-Flagge, bekanntlich heißt es dann im kommenden Jahr „EA Sports FC“. Bis es soweit ist, dürfen sich Fans auf den nächsten Ableger von EAs legendärer Fußball-Simulationsreihe „FIFA 23“ freuen.

Der neue Teil wartet mit etlichen neue Features auf. Unter anderem auch bezüglich Ultimate Team. Um euch einen ersten Einblick zu gewähren, hat Electronic Arts nun den Deep Dive Trailer veröffentlich. Schließlich gibt es im Ableger die größten FUT-Änderungen seit Jahren, genauer gesagt ein komplett neues Chemie-System.

Neu definiertes Chemie-System

Im Trailer gibt es neben Details zum besagten neu definierten Chemie-Systems auch Einblicke auf die FUT Moments, auf Cross-Play, Individualisierung sowie die Weltmeisterschaft.

Bezüglich der Änderungen an der Team-Chemie streicht EA in „FIFA 23“ die grünen Positionslinks komplett raus und berechnet die Team-Chemie nun anhand von Spielern, die sich auf dem Rasen befinden. Bei der Berechnung der Spieler-Chemie sowie des jeweiligen Werts bezieht man künftig das komplette Spielfeld mit ein. Dargestellt wird sie zudem nun in einem Dreipunktesystem, wobei logischerweise 3/3 den Bestwert darstellt.

FUT Moments & Crossplay

Währenddessen sollen im Ultimate Team-Modus die FUT Moments für mehr Abwechslung sorgen. Durch das erstmalige Implementieren der Crossplay-Funktion für FUT will man zudem in einen der wichtigsten Modi in „FIFA 23“ für mehr Möglichkeiten sorgen, mit mehr Freunden auf anderen Systemen zu spielen.

„FIFA 23“ erscheint am 30. September 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PlayStation 4 und Xbox One. Der Vorabzugriff für die FIFA 23 Ultimate Edition beginnt am 27. September 2022. „FIFA 23“ kann ab sofort vorbestellt werden.