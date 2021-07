FIFA 22: Gameplay Trailer veröffentlicht – Nicht mehr lange, dann steht mit „FIFA 22“ der nächste Ableger von EAs erfolgreicher Fußball-Simulations-Reihe im Handel. Der kommende Teil soll vor allem mit der innovativen Technologie HyperMotion ein maßgeblich neues Spielerlebnis bieten. Dies und mehr gibt es nun im offiziellen Gameplay-Trailer zu „FIFA 22“ zu sehen, der im Zuge des EA Play Spotlight-Events veröffentlicht wurde.

Neben einigen Gameplay-Neuheiten wird im Trailer vor allem der Fokus auf die besagte, neue HyperMotion-Next-Gen-Technologie gelegt. Diese soll in jeder Partie und in jedem Modus für ein intensives Spielerlebnis sorgen. Dank der HyperMotion mit 11-gegen-11-Capturing samt einer eigenen Machine-Learning-Technologie will Electronic Arts auf den Next-Gen-Konsolen sowie auf Google Stadia das realistischste, reaktionsschnellste und flüssigste Fußball-Spielerlebnis ermöglichen.

Neue Animationen in Echtzeit

Dies mit der vollen Ladung an Emotionen, Leidenschaft und der Körperlichkeit des Fußballs. Denn die Technologie ermöglicht das Motion Capturing kompletter Teams inklusive aller Spieler auf dem Rasen, sodass sich in jeder Ingame-Situation realistische Spielerbewegungen ergeben. Dank des Machine-Learning-Algorithmus lernt HyperMotion darüber hinaus mehr als 8,7 Millionen Frames mit hochentwickeltem Capturing und schreibt in Echtzeit neue Animationen.

Nick Wlodyka, der GM von EA SPORTS FIFA: „FIFA 22 gibt Millionen von Fans aus aller Welt die Chance, ihrem Lieblingssport so nah zu kommen wie noch nie. […] Wir wissen, dass jeder FIFA auf unterschiedliche Art und Weise erlebt. Aber das Gameplay auf dem Rasen ist die Konstante, die sie alle zusammenbringt, und es freut uns außerordentlich, in diesem Punkt umfangreiche Innovationen anbieten zu können. HyperMotion verstärkt dieses Element auf den Next-Gen-Plattformen noch zusätzlich und ermöglicht bahnbrechendes Fußball-Gameplay.“

„FIFA 22“ erscheint weltweit am 1. Oktober 2021 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Origin und Steam), Google Stadia, PlayStation 4 und Xbox One. Die „FIFA 22 Legacy Edition“ erscheint für Nintendo Switch.