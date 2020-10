FIFA 21: Optimierte Version für Next-Gen-Konsolen erst später – Seit dem 9. Oktober 2020 rollt der Ball auf dem virtuellen Rasen von EAs neuem Ableger „FIFA 21“. Alle die sich dabei auf den Release der neuen Next-Gen-Konsolen Xbox Series X|S sowie der PlayStation 5 freuen, um in den Genuss der optimierten Version von FIFA 21 zu kommen, müssen sich nun leider noch etwas länger gedulden als erhofft.

Denn wenn die Xbox Series X am 10. November 2020 bzw. die PlayStation 5 am 19. November 2020 auf den Markt kommt, wird man vorerst nur die aktuelle FIFA 21 GEN 4 (PS4/Xbox One) darauf spielen können, im Zuge der Abwärtskompatibilität beider neuen Konsolengenerationen.

Erst ab dem 04. Dezember 2020 erscheint dann die GEN 5-Version für PlayStation 5 und Xbox Series von „FIFA 21“ (Retail und digital) und somit das heiß erwartete optimierte Upgrade von EAs neuer Fußballsimulation. Bekanntgegeben wurde dies nun über den offiziellen Twitter-Account von Electronic Arts.

Außerdem könnt ihr im Blogbeitrag von Electronic Arts die Zusammenfassung einsehen, was euch mit „FIFA 21“ auf der Xbox Series X|S sowie PlayStation 5 erwarten wird und euch alle gängigen Fragen beantworten lassen. So wie beispielsweise diese besonders wichtige Frage hier: „Wie kann ich sicherstellen, dass ich den Beide-Versionen-Anspruch auf meiner PlayStation5 oder Xbox Series X nutzen kann?“

Die Antwort: „Wenn du FIFA 21 für PlayStation 4 oder Xbox One kaufst, kannst du dein Exemplar ohne zusätzliche Kosten upgraden, sobald du die entsprechende Next-Gen-Konsole (PlayStation 4 auf PlayStation 5 bzw. Xbox One auf Xbox Series X) besitzt. Dazu musst du es lediglich bis zum Release von 'FIFA 22' auf deine Konsole herunterladen.“