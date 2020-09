FIFA 21: EA Sports präsentiert die 100 besten Spieler – Bereits im kommenden Monat stürmen Millionen von Fußball-Fans die virtuellen Plätze in „FIFA 21“. Genauer gesagt bringen Electronic Arts am 9. Oktober 2020 den nächsten Teil der weltweit erfolgreichen Fußball-Simulation für PlayStation 4, Xbox One und PC auf den Markt.

Neben etlichen Features wie etwa neuen dynamischen Angriffssystemen oder dem agilen Dribbling-System bekommen Spieler noch mehr Tools an die Hand, um das Gameplay noch authentischer zu gestalten. Mittendrin natürlich die kickenden Stars am Ball. Electronic Arts gab nun die 100 bestbewerteten Spieler in „FIFA 21“ bekannt.

Nicht verwunderlich, dass auch in diesem Jahr Superstars wie Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Robert Lewandowski die Spitze der besten Spieler anführen. Dabei ist Lewandowski der einzige Vertreter aus der Bundesliga, der es in die Top 10 geschafft hat.

Nachfolgend die Top 10 der besten Spieler in “FIFA 21”

1. Lionel Messi, FC Barcelona (93)

2. Cristiano Ronaldo, Piemonte Calcio (92)

3. Robert Lewandowski, FC Bayern München (91)

4. Kevin De Bruyne, Manchester City (91)

5. Neymar Jr., Paris Saint-Germain (91)

6. Jan Oblak, Atlético Madrid (91)

7. Virgil van Dijk, FC Liverpool (90)

8. Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain (90)

9. Mohamed Salah, FC Liverpool (90)

10. Sadio Mané, FC Liverpool (90)