Die Veröffentlichung von „FIFA 21“ rückt immer näher und Fans von Electronic Arts Megaseller-Reihe können sich im neuesten Ableger auf allerhand unverbrauchte Features freuen. Neben topaktuellen Trailern rücken Electronic Arts auch mit immer mehr Infos zu den Inhalten der gefeierten Fußball-Simulation heraus. Taufrisch ließ man nun verlauten, dass es neue authentische Bundesliga-Stadien für „FIFA 21“ geben wird.

So wird das „Stadion An der Alten Försterei“ des 1. FC Union Berlin pünktlich zum 100-jährigen Bestehen des Stadions in „FIFA 21“ integriert sein. Als weiteres Stadion wird auch die „Benteler-Arena“ von Zweitligist SC Paderborn 07 erstmals mit an Bord sein. Damit reihen sich beide Stadien in die lange Liste von vollständig lizenzierten Bundesliga-Stadien ein. Folgende Stadien der 1. und 2. Bundesliga werden in „FIFA 21“ enthalten sein:

BayArena in Leverkusen

Benteler-Arena in Paderborn

BORUSSIA-PARK in Mönchengladbach

Deutsche Bank Park in Frankfurt

Düsseldorf-Arena in Düsseldorf

HDI-ARENA in Hannover

Max-Morlock-Stadion in Nürnberg

Mercedes-Benz Arena in Stuttgart

Olympiastadion in Berlin

OPEL ARENA in Mainz

PreZero Arena in Sinsheim

Red Bull Arena in Leipzig

RheinEnergieSTADION in Köln

SIGNAL IDUNA PARK in Dortmund

Stadion An der Alten Försterei in Berlin

VELTINS-Arena in Gelsenkirchen

Volksparkstadion in Hamburg

Volkswagen Arena in Wolfsburg

Wohninvest Weserstadion in Bremen

WWK ARENA in Augsburg

„FIFA 21“ erscheint am 09. Oktober 2020 weltweit für PlayStation 4, Xbox One und PC (Origin und Steam).