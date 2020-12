So umgeht ihr legal das Feuerwerksverbot an Silvester

Feuerwerks-Simulator: So umgeht ihr legal das Feuerwerksverbot an Silvester – Aufgrund der Corona-Pandemie und den dazugehörigen Beschränkungen wird das Silvester 2020 keines, wie zuvor. Auch weil der Verkauf von Feuerwerk in diesem Jahr verboten wurde und in einigen Teilen des Landes sogar ein Feuerwerksverbot gilt.

Was also tun, wenn man doch so gerne sein eigenes großes Feuerwerk starten möchte und mit Böllern um sich werfen will? Nun, es gibt eine legale Möglichkeit das Feuerwerksverbot an Silvester zu umgehen und sich dennoch ein tolles Feuerwerk anzusehen. Hier kommt nämlich der Feuerwerks-Simulator„FWsim“ ins Spiel!

Mit diesem Simulator kann man sich an seinem Computer sein ganz eigenes Feuerwerk kreieren und in den Himmel ballern. Klingt dröge? Nun, das Programm kann mehr als ihr euch vorstellen könnt und wird sogar von professionellen Pyrotechnikern verwendet, die damit ihre spektakulären Feuerwerk-Shows planen.

In der Basis-Version bietet „FWsim“ 486 Effekte mit denen Anfänger bereits ein prächtiges Feuerwerk generieren können. Der „FWsim“ kostet eigentlich 25 Euro, ist aber bis zum 1. Januar 2021 kostenfrei mit einer einwöchigen Probe-Version gratis herunterzuladen. „FWsim“-Entwickler Lukas Trötzmüller: „Für viele Menschen war es ein schwieriges Jahr und ein normales Silvester wird nicht möglich sein. Ich möchte dazu beitragen, den Jahreswechsel etwas schöner zu machen.“

Wer gefallen an dem Feuerwerks-Simulator findet, kann sich aber auch die Pro-Version für rund 500 Euro kaufen, die hat es dann aber auch in sich. Wobei 500 Euro? Nun, die Gratis-Testversion für den Feuerwerks-Spaß-Ersatz wird es da auch sicherlich tun. Viel Spaß beim Feuerwerk kreieren und abfeuern.

Quelle: op-online.de/