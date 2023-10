FC Tactical: EA SPORTS kündigt Fußball-Strategiespiel an–Electronic Arts hat ein brandneues Spiel namens "EA SPORTS FC Tactical" für das EA SPORTS FC Portfolio vorgestellt. Dieses Spiel hebt sich durch seine interaktive Simulation, die auf rundenbasierter Strategie basiert, hervor. Fans des Fußballs können auf über 5.000 echte Spieler aus mehr als zehn Top-Fußballligen, einschließlich Bundesliga, Premier League, LALIGA EA SPORTS, Ligue 1 und Serie A, zugreifen.

Spielmerkmale und Gameplay von "EA SPORTS FC Tactical"

"EA SPORTS FC Tactical" konzentriert sich nicht nur auf den Fußballsport, sondern bietet eine Tiefe der Strategie, in der die Ausdauer und das Powerplay-Management im Mittelpunkt stehen. In simulierten Spielen haben Spieler rundenbasierte Optionen, die von der Verteidigung über den Angriff bis hin zu Spielzügen und Torschussversuchen reichen. Nick Wlodyka, SVP und GM von EA SPORTS FC, kommentierte: "EA SPORTS FC Tactical setzt auf strategisches Gameplay, um ein völlig neues Fußballerlebnis zu schaffen, das die Fans wie nie zuvor in The World´s Game eintauchen lässt."

Die Spieler werden nicht nur die Möglichkeit haben, Matches zu spielen, sondern auch verschiedene Modi zu erkunden. Von Online-Freundschaftsspielen bis hin zu intensiven Online-Wettbewerben wie Rangkämpfen, Ligen und Gilden. Darüber hinaus können Fans in "EA SPORTS FC Tactical" ihre Spieler trainieren, um fortgeschrittene Fähigkeiten zu entwickeln und spezielle Fertigkeiten freizuschalten. Eine zusätzliche Funktion ist die Personalisierung, bei der Spieler ihren eigenen Verein mit diversen Artikeln wie Stadiondesigns, Trikots und Bällen gestalten können.

Das Spiel "EA SPORTS FC Tactical" ist für eine Veröffentlichung Anfang 2024 geplant. Für diejenigen, die bereits gespannt auf das Spiel sind, steht eine Vorregistrierung auf mobilen Geräten über Google Play und den App Store zur Verfügung.