Far Cry 6 Sammler-Edition mit Flammenwerfer vorbestellen – Im Herbst ist es endlich soweit, dass Ubisoft den neuen Teil der gefeierten „Far Cry“-Reihe von der Leine lässt. „Far Cry 6“ wird am 07. Oktober 2021 für PlayStation 4 und 5, die Xbox-Gerätefamilie, Stadia sowie den PC erscheinen. Bereits jetzt können Fans „Far Cry 6“ vorbestellen. Das kommende Game-Highlight erscheint in diversen Editionen, die Spielerinnen und Spieler mitten hinein in eine Guerrilla-Revolution führen.

Schließlich geht es darum, die Inselnation Yara von ihrem brutalen Anführer Antón Castillo zu befreien. Zur Auswahl bei der Vorbestellung stehen euch die Standard Edition von „Far Cry 6“ wie auch eine Limited-, Gold- sowie Ultimate Edition.

Außerdem gibt es exklusiv im Ubisoft Store eine Collector's Edition inklusive einer Nachbildung des DIY-Flammenwerfers aus dem Spiel. Egal, für welche Edition man sich am Ende entscheidet, jeder, der „Far Cry 6“ vorbestellt, erhält das Libertad-Paket mit unter anderem einem „Libertad-Outfit“ oder der Waffe „Discos Locos“ kostenlos dazu.

Nachfolgend gibt es einen Überblick über alle Editionen zu „Far Cry 6“, die vorbestellt werden können:

Limited Edition – enthält Grundspiel plus Dschungel-Expeditions-Paket (exklusiv bei Amazon)

Gold Edition – enthält Grundspiel sowie Season Pass

Ultimate Edition – enthält Grundspiel, Season Pass und das Ultimate-Paket (Dschungel-Expeditions-Paket, Krokodiljäger-Paket Vice-Paket)

Collector’s Edition – exklusiv im Ubisoft Store – enthält Grundspiel, Season Pass, Ultimate-Paket, eine hochwertige Nachbildung des „Tostador”, des DIY-Flammenwerfers aus dem Spiel (Länge: 72 cm), Artwork der Bauanleitung, einzigartige Sammlerbox nach dem Vorbild von Tobatrons bekanntem Kunststil, exklusives Steelbook, 64-seitiges Artbook, 10 Aufkleber, Schlüsselanhänger von Chorizo, Karte sowie einen ausgewählten Soundtrack des Spiels.