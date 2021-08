Far Cry 6: Deutscher Story Trailer zeigt Bösewicht – Ein Heilmittel gegen den Krebs, eine Wundermedizin – der Traum der Menschheit, der wie nun bekannt wurde im Mittelpunkt der Handlung des kommenden „Far Cry 6“ steht. Anlässlich der Gamescom zeigte Entwickler und Publisher Ubisoft einen Trailer, der Erzschurke Anton Castillo in den Mittelpunkt stellt. Wie bei den Spielen der „Far Cry“-Reihe üblich, ist der Bösewicht ebenso schillernd wie teuflisch.

Denn seit dem legendären Auftritt von Vaas in „Far Cry 3“ kommt keiner der Serienteile aus der Shooter-Reihe ohne einen fiesen Widersacher aus, der einen klaren Plan verfolgt. In Castillos Fall ist das „Viviro“, besagtes Wundermittel – eine Medizin, die in dem von Diktator Anton beherrschten, stark an ein fiktives Kuba erinnernden Land Yara, die Geschichte ändern und ewigen Wohlstand bringen soll. Sagt der Diktator …

Schreckensherrschaft

Natürlich zu Antons Gunsten – denn er will sich mit der Erfindung dieses Mittels aus den Tabakpflanzen „seines“ Landes all seine Träume absoluter Großmannssucht und Unsterblichkeit erfüllen. Im Trailer der Handlung von „Far Cry 6“ sitzt er deshalb mit Sohn Diego in einem Interview, soll Rede und Antwort stehen: „Wird der Tabak für Viviro durch Sklavenarbeit gewonnen?“

Seine Reaktion auf diese Anschuldigungen sagt einem als Videospieler alles, was man über diesen Bösewicht wissen muss – und warum man in „Far Cry 6“ als Teil einer Revolution zu den Waffen greift: „Wenn Yara zum Paradies wird … meine Methoden … sind dann egal.“ Der Trailer offenbart auch, dass Diktator Castillo einst selbst unfrei auf solchen Feldern schuften musste. Eine zerrissene Figur, die sicher interessante Fragen aufwirft.

Feuerwerk

Zudem liefert uns das bewegte Bildmaterial Szenen aus dem Spiel und demonstriert einige der hochgradig improvisierten Waffen, mit denen wir uns in „Far Cry 6“ als Guerilla gegen den Unterdrücker erheben. Der wird in seiner diabolischen Gemeinheit von keinem Geringeren als Giancarlo Esposito („Breaking Bad“, „The Mandalorian“) gespielt – ein würdiger Gegner für bleihaltige Open-World-Abenteuer.

„Far Cry 6“ ist ab dem 7. Oktober 2021 für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Ubisoft Connect, Ubisoft+, Epic Games und Stadia zu haben.