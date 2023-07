"F1 Manager 2023": Deluxe Edition schon vor Hauptspiel spielbar – Die Deluxe Edition des "F1 Manager 2023" steht ab sofort für die Spieler zur Verfügung, die das Spiel vor seinem offiziellen Erscheinungstermin am 31. Juli erwerben. Mit dem neuen Manager-Spiel können die Nutzer ihr F1-Team zu Ruhm und Ehre führen oder im neuen "Race Replay"-Modus bestimmte Rennszenarien nachspielen, die auf realen F1-Daten basieren.

Ein tiefgehendes Manager-Erlebnis

Im "F1 Manager 2023" übernehmen die Spieler die Rolle des Teamchefs und verantworten alle Aspekte der Entwicklung ihres Teams - von den Anfängen in der Fabrik bis hin zur präzisen Anweisung der Starfahrer. Ein Rennwochenende wird durch hochwertige Grafiken im Stil einer TV-Übertragung und einem dynamischen Teamfunk, der jeden dramatischen Moment des Rennens zum Leben erweckt, zu einem spannenden Erlebnis.

Exklusive Szenarien in der Deluxe Edition

Spieler der Deluxe Edition haben die Möglichkeit, in 12 zusätzlichen exklusiven Szenarien ihr Können unter Beweis zu stellen. Sie können hypothetische Situationen nachspielen, die aus "Startaufstellung" und "Rennmomenten" bestehen. Was wäre, wenn alle Autos gleich wären? Könnte ein Spieler vom letzten Platz starten und den Grand Prix gewinnen? All diese "Was wäre wenn"-Szenarien können mit der Deluxe Edition des "F1 Manager 2023" durchgespielt werden.

Die Deluxe Edition ist zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 64,99 Euro erhältlich. Käufer erhalten sofortigen Zugriff auf das Spiel.

Das Basisspiel "F1 Manager 2023" kann bis zum Erscheinungsdatum am 31. Juli vorbestellt werden. Vorbesteller erhalten drei einzigartige Exklusivszenarien, darunter "Viva Haas Vegas", in dem sie das erste F1-Podium für das MoneyGram Haas F1-Team auf dem brandneuen Las Vegas Strip Circuit erzielen können.

Darüber hinaus sind Vorbestellungsboni auch in der "F1 Manager 2023: Deluxe Edition" enthalten, wenn diese vor dem 31. Juli erworben wird. Das Spiel kann für PC über Steam und den Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 54,99 Euro vorbestellt werden.