F1 22: Features-Trailer lässt tief blicken – Gaming-Fans von Benzin, Vollspeed und Rennherausforderungen kommen auch im Jahr 2022 wieder voll auf ihre Kosten – mit dem nächsten Teil der gefeierten Rennsimulation „F1 22“. Einen guten Einblick in das, was euch in der neuen PS-Action aus dem Hause Codemasters erwartet, könnt ihr jetzt im neuen Features-Trailer erhaschen.

Im Video präsentieren euch Codemasters und Electronic Arts einige spannende Gameplay-Features aus dem kommenden Racing-Spektakel „F1 22“. Im neuen Ableger der Reihe warten nicht nur fortschrittliche Autos mit verbesserter Physik, sondern auch neue Aero-Regeln und vieles mehr. Lee Mather, F1 Senior Creative Director bei Codemasters:

Von adaptiver KI bis verbesserte Trainingsprogramme

„F1 22 ermöglicht es den Spielern, ihre Formel-1-Fantasien sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke auszuleben. […] Die Fans freuen sich darauf, in die neue Ära der Formel 1 einzutreten, mit der Einführung neuer Autos, Regeln und mehr Kontrolle über die Momente am Renntag. F1 22 ermöglicht es, sich auch abseits der Rennstrecke mit Freunden auszutauschen. Der personalisierte Bereich in F1 Life gibt Fans die Möglichkeit, ihre Sammlung von Must-Have-Autos und -Accessoires zur Schau zu stellen und den Neid von Freunden und Rivalen auf sich zu ziehen.“

Zu den Features in „F1 22“ zählet auch eine spannende adaptive KI. Diese ermöglicht es, das Spielerlebnis an die aktuelle Spielstärke neuer Spielerinnen und Spieler anzupassen. Neulingen wird es zudem ermöglicht, die Komplexität in Bezug auf die Steuerung zu entfernen, diese aber im Schwierigkeitsgrad am Ende jedes Rennwochenendes zu erhöhen. Darüber hinaus gibt es verbesserte Trainingsprogramme sowie eine generell polierte Grafik.

Hohe Personalisierung und Rückkehr von My Team

Außerdem gibt es mit „F1 Life“ ein neues Social Hub sowie zahlreiche Optionen der Personalisierung, die bis zur Kleidung und Accessoires reicht. Neben vielen weiteren neuen Features bringt „F1 22“ den Modus My Team zurück, das nun mit drei Startpunkten, der 10-Jahres-Karriere mit Zwei-Spieler-Funktionalität und Multiplayer inklusive Offline-Split-Screen aufwartet.

Wer sich beim Kauf für die „F1 22 Champions Edition“ entscheidet, erhält zudem die neuen „My Team“-Icons Jacques Villeneuve, Mark Webber sowie Nico Hülkenberg. Hinzu kommen mit dem Mercedes-AMG GT Black Series und dem Aston Martin Vantage zwei fahrbare Sicherheitsautos.

Lange muss man auf „F1 22“ nicht mehr warten, erscheint die neue Renn-Action doch bereits am 01. Juli 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PC.