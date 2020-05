Freunde von Benzin, Vollspeed und Rennherausforderungen kommen auch im Jahr 2020 wieder voll auf ihre Kosten – mit dem nächsten Teil der gefeierten Rennsimulation „F1 2020“. Was euch in Codemasters neuer PS-Action erwartet, könnt ihr jetzt im ersten Gameplay-Trailer sehen.

Im Trailer des offiziellen Videospiels der 2020 FIA Formula One World Championship wird dabei das 70-jährige Jubiläum der Formel 1 mit beeindruckenden Szenen der spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen zelebriert, die auf den anspruchsvollsten Strecken der diesjährigen Saison stattfinden.

Vor allem zeigt das erste Gameplay-Video diese Grafikpower, die einen faszinierenden Realismus erzeugt. Lee Mather, F1 Franchise Game Director bei Codemasters:

„Der erste In-game-Trailer ist für uns ein Schlüsselmoment in der gesamten Kampagne zum F1-Spiel geworden und da bildet auch dieses Jahr keine Ausnahme, […]. Wir steigern mit jeder neuen Saison den visuellen Benchmark. Mit mehr Strecken und Teams in neuen Designs können wir nun den Start der Saison kaum abwarten und freuen uns darauf, dass Spieler schon bald ins Cockpit steigen können.“

Im Trailer sind zudem Szenen der Formel 2 zu sehen, die nach ihrem erfolgreichen Debüt im letzten Jahr ihre Rückkehr feiert und in „F1 2020“ fest in den Karriere-Modus integriert ist.

Die Formel 2 könnt ihr dabei wahlweise im Rahmen einer vollen Saison, einer halben Saison oder einer anteiligen Saison angehen, die mit jeweils drei Rennen zur Verfügung stehen – und somit die ultimative Vorbereitung für einen erfolgreichen F1-Karrierestart ermöglichen.

„F1 2020“ erscheint in der „70 Jahre F1-Edition“ am 10. Juli 2020 für das PlayStation4, die Xbox One, PC sowie Google Stadia.