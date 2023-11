Rockstar kündigt ersten GTA-6-Trailer an

Endlich: Rockstar kündigt ersten GTA-6-Trailer an – Kaum zu glauben, aber wahr: Es ist inzwischen über zehn Jahre her, seit das Videospiel "Grand Theft Auto V" seinerzeit noch für Playstation 3 und Xbox 360 zum ersten Mal auf den Markt kam. Seither ist eine Dekade vergangen, Konsolen kamen und gingen – doch "GTA V" ist nach Portierungen auf die PS4 und die Xbox One auch heute noch auf den neuesten Daddelkisten aktuell. Insbesondere der Online-Modus erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit.

Doch ewig lässt sich ein derart altes Spiel nicht durchschleifen, weshalb hinter den Kulissen bekanntermaßen an der Fortsetzung gearbeitet wird. Dabei lassen sich die Macher von Rockstar allerdings so viel Zeit, wie sie brauchen, damit der nächste Teil der wohl größten Videospielreihe aller Zeiten auf keinen Fall enttäuscht – für dieses Risiko hat die Entwicklung sicherlich bereits viel zu viel Geld verschlungen.

Doch die Fans werden langsam unruhig, so unruhig, dass sogar schon die TV-Show "Schlag den Star" von einem Zuschauer unterbrochen wurde, der auf die Bühne stürmte und verkündete: "Ich würde gerne wissen: Wo zur Hölle ist GTA6? Ich warte immer noch auf GTA6!"

Als dann der schwerste Leak der Videospielgeschichte Rockstar schwer traf, und Daten zu "GTA 6" sowie "GTA Online" offenlegte, war sich die Fachwelt sicher, dass es nun nur noch länger dauern würde, bis Rockstar endlich selbst mit einem ersten offiziellen Trailer rausrücken würde.

Doch nun wird es bald tatsächlich soweit sein!

Sam Houser, der Gründer von Rockstar Games höchstpersönlich, gab jüngst folgendes bekannt:

"Wir freuen uns sehr, euch heute mitteilen zu können, dass wir Anfang Dezember den ersten Trailer zum nächsten Grand Theft Auto veröffentlichen werden. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre, in denen wir diese Erlebnisse mit euch teilen können."

Damit hat das lange Warten auf offizielle Spieleindrücke endlich ein Ende. Wir sind uns sicher, ihr seid genauso gespannt auf den Trailer, wie wir es sind.