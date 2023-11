Empires & Ashes: Erweiterung für "Age of Wonders 4" veröffentlicht – Paradox Interactive in Kooperation mit Triumph Studios erweitert das Universum von "Age of Wonders 4" mit dem neuen Add-on "Empires & Ashes". Diese Ergänzung, die als die bisher größte ihrer Art für das Spiel gilt, bereichert das bereits tiefgreifende Fantasy-Strategiespiel mit einer Reihe von Neuerungen. Das Erweiterungspaket ist zu einem Preis von 19,99 Euro für verschiedene Plattformen, einschließlich PC, Xbox X|S und PlayStation 5, verfügbar. Für Besitzer der Premium Edition oder des Expansion Pass von "Age of Wonders 4" fallen keine weiteren Kosten für "Empires & Ashes" an.

Gameplay und neue Mechaniken

"Empires & Ashes" führt Spieler in die industrielle Kriegskultur der Räuberkultur ein, die ihre Macht durch das Errichten von Industrien und das Ausführen von Raubzügen ausbaut. Die Kombination aus Magie und moderner Technologie erlaubt es den Spielern, mächtige Kriegsmaschinen zu schmieden, die für die Einnahme und Kontrolle feindlicher Städte verwendet werden können. Des Weiteren ermöglicht die neue Vogelgestalt, die über verschiedene Anpassungsmöglichkeiten verfügt, eine noch tiefere strategische Planung und Ausführung.

Das Spiel erweitert seine Siegbedingungen durch das Hinzufügen der Siegel der Macht, die eine Beherrschung des sogenannten Astralmeeres ermöglichen und eine beliebte Siegbedingung aus früheren "Age of Wonders"-Spielen darstellen. Zwei frische Story-Missionen erlauben es den Spielern, an der Seite von Laryssa in epischen Schlachten anzutreten, um die Zerstörung des Astralmeeres zu verhindern.

Weitere Neuerungen und Anpassungen

Die Erweiterung fügt dem "Age of Wonders 4" vier neue Bücher hinzu, die es den Spielern erlauben, ihre Fähigkeiten in den Bereichen Anti-Magie und Transmutation zu vertiefen und mächtige Armeen aus Maschinen und Automaten zu erschaffen. Des Weiteren können Spieler ein altes Wunder und neue Plageorte entdecken, die weitere Strategien und Wege zur Macht eröffnen. Zusätzlich werden neue Tierwelt-Einheiten und Reittiere eingeführt, die das Gameplay bereichern und neue taktische Möglichkeiten bieten.

Begleitet wird die Erweiterung von sechs neuen Musikstücken, die das Eintauchen in die Welt von "Age of Wonders 4" vertiefen und das Spielerlebnis akustisch untermalen.

Kostenloses Golem-Update für alle Spieler

Zusätzlich zu "Empires & Ashes" wurde auch ein umfassendes, kostenloses Update namens das Golem-Update veröffentlicht, welches alle "Age of Wonders 4"-Spieler genießen können. Dieses Update bringt neue Features wie eine Gegenstandsschmiede, die es ermöglicht, individuelle Ausrüstung für Helden zu kreieren. Ebenso werden Kriegskoordinationen verbessert, die es Spielern erlauben, ihre Vasallen in der Kriegsführung effektiver einzusetzen.

Eine Überarbeitung der Form-Eigenschaft bietet mehr Freiheit in der Anpassung körperlicher Fähigkeiten der Völker. Darüber hinaus führt das Update 25 neue ereignisbasierte Gameplay-Elemente ein, die sich um die Themen Krieg und Eroberung drehen. Verbesserungen im Wasser-Gameplay und ein neues Interface für das Durchstöbern von Zaubersprüchen in einem Zauberbuch runden das Update ab.