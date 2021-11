Elex II: Trailer zu den fünf Fraktionen – Das deutsche Studio Piranha Bytes ist wieder am Werk und wird Rollenspiel-Fans mit seinem nächsten Game erfreuen. Mit „Elex II“ steht beim Entwickler aus Essen schließlich der Nachfolger des gefeierten Rollenspiel-Mix an. Nicht nur mit dem ersten Teil zeigten Piranha Bytes ihre Stärke, das Genre bestens zu bedienen, stammen eben auch die erfolgreiche „Gothic“-Reihe sowie die „Risen“-Trilogie aus dem Studio.

Nachdem man „Elex II“ Mitte des Jahres mit ersten Details angekündigt hatte, gibt es nun weitere News und einen neuen Trailer zum Rollenspiel. Hierbei stellen sie die fünf spielbaren Fraktionen von „Elex II“ vor. So werden Spielerinnen und Spieler die Wahl zwischen Berserkern und Outlaws haben. Zudem kehren die Albs in der Fortsetzung als spielbare Fraktion zurück. Darüber hinaus steht die Fraktion der Kleriker zur Auswahl, samt ihrer Liebe zu Technik und Maschinen.

Neue Fraktion der Morkons

Neben diesen vier Parteien wird es aber auch eine brandneue Fraktion in „Elex II“ geben – nämlich die Morkons. Sie sind Überlebende des Meteor-Einschlags auf Magalan, die sich in ein unterirdisches Tunnelsystem gerettet haben. Nach der Zeit voller Dunkelheit und Entbehrungen kommen sie aus der Tiefe empor und geben ihre Isolation auf.

Alle spielbaren Fraktionen in „Elex II“ besitzen eigene Waffen und Rüstungen. Darüber hinaus erhält jede Fraktion Zugang zu besonderen Fähigkeiten. Gespannt auf „Elex II“? Dann nachfolgend noch eine kurze Einführung was euch plottechnisch erwartet.

Die Geschichte von „Elex II“

Der Planet Magalan hat nach den Ereignissen aus dem ersten Teil einige friedliche Jahre gesehen und vieles hat sich verändert. So haben neue Fraktionen die Bühne betreten, alte sind untergegangen. Die Versuche der Berserker, der Planeten wieder zu begrünen, haben Früchte getragen und nach dem Sieg über den Hybriden geht von den Albs keine Gefahr mehr aus.

Doch unser Held Jax weiß von einer noch dunkleren Bedrohung, die ihre Schatten auf Magalan wirft – und so liegt es an ihm, die Völker Magalans zu vereinen und sich dieser Dunkelheit gemeinsam mit ihnen entgegenzustellen.„Elex II“ erscheint am 01. März 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und die Xbox Series S/X.

„Elex II“ erscheint am 01. März 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und die Xbox Series S/X.