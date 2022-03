„Elden Ring“ im Test für PS5 und Xbox Series – Die Veröffentlichung eines neuen Spiels aus dem Hause From Software ist innerhalb der Gamingszene stets ein Feiertag. Mastermind Hidetaka Miyazaki hat Zocker bislang nie enttäuscht und dabei das Kunststück vollbracht, seine an Genialität grenzende Gamedesign-Philosophie immer wieder selbst zu übertreffen.

Die Erwartungen an „Elden Ring“ waren entsprechend gigantisch, versprach es doch mit einer offenen Welt einen der größten Umbrüche in der eigenen Spielhistorie. Und was sollen wir sagen: Es scheint keine Erwartungen zu geben, die so hoch sind, dass Miyazaki-San ihnen nicht liebevoll den Kopf streicheln könnte.

Darum geht’s:

Nachdem „Sekiro: Shadows Die Twice“ aus Sicht vieler Spieler hinsichtlich des umstrittenen Kampfsystems fast schon eine Zäsur darstellte, blutet „Elden Ring“ wieder aus jeder Pore „Dark Souls“-Essenz. Soll heißen, es ist abermals ein Action-Rollenspiel in einem Dark-Fantasy-Universum und setzt wieder stark auf die altbewährte Mischung aus Block und Ausweichrolle. Wer „Dark Souls“ und „Bloodborne“ gespielt hat, findet sich in Sachen Gameplay also sofort zurecht und wird dennoch überrascht sein, an wie vielen Schrauben From Software gedreht hat.

Auch die Story klingt verdächtig bekannt: Als sogenannter Befleckter ist es eure Aufgabe, in den Zwischenlanden die fünf wahnsinnigen Eldenfürsten ihrer Macht über die Fragmente des mächtigen Elden Rings zu berauben, um eurerseits zum herrschenden Monarchen aufzusteigen.

Das umschreibt die gewohnt kryptisch gehaltene Hintergrundgeschichte jedoch nur äußerst grob. Wie so vieles in „Elden Ring“ ist es euch als Spieler selbst überlassen, euch ein klares Bild über die Ereignisse zu machen, welche die Zwischenlande ins Chaos und den Wahnsinn gestürzt haben.

Ein praktisches Handout gibt es nicht, ihr werdet euch schon selber auf die Suche nach NPCs machen müssen, um deren teils wirr erscheinendes Gefasel zu deuten. Und selbst die Beschreibung eines Items kann wertvolle Informationen verbergen.