„Elden Ring“: 6-minütiger Rundgang-Trailer zeigt neuen „Souls“-Kracher – Noch rund drei Tage, dann steht mit „Elden Ring“ das neue potentielle Meisterwerk aus der Qualitätsschmiede From Software im Handel. Ihr wisst schon, die Software-Magier hinter Meisterwerken wie der „Dark Souls“-Reihe, „Bloodborne“ oder „Sekiro“. Ein rund sechsminütiger Video-Rundgang führt uns dabei final vor Erscheinen in das dunkle Fantasy-Abenteuer ein, das sich in mehreren Hinsichten von den genannten Vorgängern unterscheidet.

Denn nicht nur haben sich die Masterminds bei From Software für das Schreiben der Spielhandlung höchst prominente Unterstützung mit dem Fantasy-Titanen George R.R. Martin als Co-Autor ins Boot geholt: Auch der Ansatz des Spielgeschehens ist diesmal deutlich anders: Denn die bekannten und vertraut-tödlichen „Dark Souls“-Gefilde bei Grafik-Engine, Steuerung und vor allem Tödlichkeit haben neue Impulse erfahren:

Es geht in eine offene Spielwelt.

Eine riesige Karte voller Geheimnisse, dunkler Orte, Tempel, entweihter Schreine und gewaltiger Naturschauspiele harrt ihrer Entdeckung. Darauf seid ihr mit eurem selbst gebauten Charakter in einer aus mehreren Klassen unterwegs, skillt euch entweder zum wuchtigen Krieger, zur flinken Magiebegabten, zur Priesterin, zum wilden Barbaren oder Bogenschützen, und, und, und … – oder mixt einfach alles zu einem Hybriden, der eurem Spielstil entgegenkommt. In der offenen Welt warten etliche finstere Obermotze, für welche die „Dark Souls“-Teile seit Bestand bekannt ist, ihrer Auslöschung.

Als untoter Held, einer der „Befleckten“, kehrt ihr in der Handlung aus dem Exil zurück in das „Zwischenland“ genannte Fantasy-Reich, um nach einem Thronkrieg die wahnsinnig gewordenen, monströsen Erben des Landes gewaltsam zu entsorgen. Ähnlich wie bei Meisterwerken vom Schlage eines „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ erkundet ihr Zwischenland in aller Ruhe und in eurem ganz eigenen Tempo, markiert Punkte von Interesse auf eurer Queste selbst und bessert euren Antihelden durch gesammelte Runen.

Dank einer Handwerks-Mechanik dürft ihr auch Hand an eure Ausrüstung legen.

Das Resultat, wenn es nach dem Willen von Schöpfern und Fans geht: Ein Meisterwerk von einem Spiel, welches die besten Elemente aus den „Soulslike“-Spielen und einem Open World Game in sich vereint. Dass „Elden Ring“ dieser Schachzug sehr wohl gelingen könnte, lassen die sechs Minuten Übersicht in dem Trailer schon mehr als erahnen – jede Menge neue Kohle für den Kessel des Hype-Trains in die Unterwelt.

Ob die Vorschusslorbeeren gerechtfertigt sind und „Elden Ring“ den hohen Erwartungen gerecht werden kann, erleben wir am 25. Februar, wenn es für den PC, die PlayStation- und Xbox-Systeme erscheint.