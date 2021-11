Elden Ring: 19 Minuten deutschsprachige Spielszenen – Es ist eine Videospielreihe, die sich mit ihrer düsteren Atmosphäre und knallhartem Gameplay für immer in die Annalen der Gaming-Historie geschrieben hat: Die „Dark Souls“-Reihe und das sich davon ableitende „Soulsborne“-Genre. Lange mussten die Fans auf ein neues Düster-Rollenspiel der Schöpfer From Software warten: Doch bald erscheint das lange angekündigte „Elden Ring“ – nun wurde eine deutschsprachige Übersicht mit satten 18 Minuten Spielszenen veröffentlicht.

Als „Elden Ring“ vor einigen Jahren angekündigt wurde, war das mysteriöse Projekt vor allem für eines bekannt: Die Schöpfer von „Dark Souls“ arbeiteten gemeinsam mit dem Erfolgsautor und „Game of Thrones“-Schöpfer George RR Martin an dem Kanon und der Welt des Spiels. Später sickerte durch, dass „Elden Ring“ eine Art „Dark Souls“ werden könnte, welches vor allem durch eines neue Impulse setzen sollte:

Eine atemberaubende offene Spielwelt.

Dies konnte später bestätigt werden – und nun erhalten wir mit diesem 19-minütigen Tauchgang in die faszinierende Spielwelt von „Elden Ring“ umfangreiche Einblicke in ein Spiel, das wie ein Mix aus „Zelda – Breath of the Wild“ und „Dark Souls“ wirkt und Potential birgt. So wird uns das Reisen über die Karte gezeigt, mit welchen Methoden ihr navigieren, euer Reittier nutzen oder Markierungen in der Welt anbringen können. Auch erleben wir, dass mitten in den verträumten Wäldern und düsteren Gebirgen Kerker und Verliese harren.

Kleine Dungeons, die uns neben gewaltigen Ruinen – im Video sehen wir ein prächtiges Schloss – in „Elden Ring“ dazu einladen werden, unserem Forscherdrang nachzugeben. Mit einem gewaltigen Drachen und einem Boss-Mutanten, der über unzählige Arme verfügt, sehen wir auch zwei der typischen Bosse, für die die Soulsborne-Spiele berühmt-berüchtigt sind. Kurz: Alles in allem dürfen sich Fans von „Dark Souls“ und Co. hier auf einen potenziellen Leckerbissen freuen.

Am 25. Februar 2022 wird „Elden Ring“ für PlayStation 4 & 5, Xbox Series X/S, Xbox One sowie den PC (Digital) erscheinen.