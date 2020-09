„Marvel’s Avengers“ im Test für PS4 und Xbox One: Es passiert wahrlich nicht oft, dass man sich im Vorfeld des Releases eines AAA-Titels kein so rechtes Bild davon machen kann, was einen denn nun wirklich erwartet. In dieser Hinsicht hat „Marvel’s Avengers“ etwas mit Hideo Kojimas kontroversem „Death Stranding“ gemein, wenn auch im deutlich kleineren Maßstab. Denn experimentell oder neuartig ist hier rein gar nichts, so viel war nach der wenig prickelnden Beta bereits klar. Aber sollte es das wirklich schon gewesen sein? Glücklicherweise nicht, wie der Test gezeigt hat.

Darum geht’s:

Im Herzen möchte „Marvel’s Avengers“ ein Koop-Action-Spektakel mit leichtem Rollenspieleinschlag sein. Der Kopf sagt aber „Mach brav deinen Game-as-a-Service Job“, weshalb einen gehörige Prise Loot ins Spiel kommt, diverse zeitexklusive Challenges und Kaufanreize um unsere Aufmerksamkeit buhlen, und viele Versprechen Lust auf das machen sollen, was denn noch alles in naher und ferner Zukunft kommen soll.

Besinnen wir uns also zunächst einmal auf das, was bereits vorliegt. Und das ist neben dem derzeit noch etwas schwachbrüstigeren Mehrspielerpart vor allem die Kampagne, die wider Erwarten doch tatsächlich echtes Avengers-Fleisch auf den Rippen hat.

In dieser lernen wir mit der jungen Kamala Khan eine erfrischend unverbrauchte Figur des gigantisch großen Comic-Universums kennen. Als riesiger Avengers-Fan besucht diese in jungen Jahren mit förmlich ansteckender Begeisterung ein Event, auf dem der Stapellauf des brandneuen Heli-Carriers im Rahmen des „Avengers Day“ angemessen zelebriert werden soll.

Nachdem sich dabei jedoch eine Katastrophe ereignet, die nicht nur Captain America vermeintlich das Leben kostet, sondern auch große Teile San Franciscos zerstört und Menschen durch eine austretende Substanz unfreiwillig zu „Inhumans“ genannten Mutanten mit Superkräften macht, wird aus dem „Avengers Day“ der „A-Day“ – und das Team für den Tod hunderter Unschuldiger verantwortlich gemacht.

Jahre später sind die einstigen Avengers in alle Winde zerstreut und der Technikgigant AIM übernimmt – Lösungen für alle Probleme versprechend – zunehmend die Kontrolle über die Gesellschaft. Kamala, die nach den Ereignissen ebenfalls über Superkräften verfügt, will das nicht einfach hinnehmen und übernimmt die ambitionierte Aufgabe, die Heldengruppe wieder zu vereinen.