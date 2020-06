„The Last of Us 2“ im Test für Playstation 4

„The Last of Us 2" im Test für Playstation 4 – „The Last of Us" war zeit seines Erscheinens ein prachtvoller Abgesang auf die Playstation 3 und läutete das Ende einer Ära ein, indem es noch einmal alles aus der betagten Konsole herausholte. Nun, rund sechs Jahre später, wird dem lang erwarteten Nachfolger „The Last of Us Part II" als einem der letzten Exklusivtitel auf der Playstation 4 ebenfalls die Ehre des Schlussakkordes zuteil. Ob damit nun auch diese Konsolengeneration mit einem Paukenschlag zu Ende geht, verrät euch unser Test.

Darum geht’s:

Wie schon der Vorgänger spielt „The Last of Us Part II“ in einem Amerika, dessen Zivilisation bereits vor Jahrzehnten zugrundegegangen ist. Grund dafür ist die Mutation einer invasiven Pilzsporen-Art, die einmal eingeatmet aus Menschen kannibalische Bestien macht.

Vor diesem postapokalyptischen Hintergrund schlüpften wir im ersten Teil in die Rolle des verbitterten Schwarzhändlers Joel, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die 14-jährige Ellie quer durch das Land zu eskortieren.

Seitdem sind einige Jahre vergangen und das ungleiche Gespann ist mittlerweile in einer gut organisierten Überlebenden-Siedlung heimisch geworden.

Die vermeintliche Ruhe wird jedoch jäh von dramatischen Ereignissen förmlich zerschmettert, welche die zu einer zähen, jungen Frau gereifte Elli rot sehen lassen. Gemeinsam mit ihrer Freundin Dina verlässt sie das schützende Camp, um die Verantwortlichen aufzuspüren und Rache zu nehmen. Komme, was da wolle!