EA möchte der Konkurrenz von 2K nicht länger das Grün überlassen und liefert nach stolzen acht Jahren Abstinenz endlich wieder ein waschechtes „PGA TOUR“ ab – diesmal ohne prominenten Namensgeber. Das neue Golfspiel erscheint dabei ausschließlich für die aktuellen Konsolen und vollzieht damit einen technischen Generationssprung – und das sieht man auch.

„EA SPORTS PGA TOUR“ nennt sich stolz die exklusive Heimat aller vier Majors und lässt den Spieler im Masters Tournament, der PGA Championship, der U.S. Open Championship und der Open Championship antreten. Ebenfalls mit an Bord sind Events der Ladies Professional Golf Association (LPGA), wie etwa die Evian Championship.

Entsprechend viel Wert haben die Macher auf eine möglichst realitätsnahe Gestaltung der Kurse gelegt, die unter Zuhilfenahme von Photogrammetrie, GPS-Vermessungen aber auch Drohnen- und LiDAR-Hubschrauberflügen aufwändig digitalisiert wurden, um jede auch noch so kleine Unebenheit authentisch nachzubilden.

Auch einige real existierende Golfer hat man für das Spiel gewinnen können, so dass ihr als oder gegen Größen wie Scottie Scheffler, Tony Finau oder auch die Korda-Schwestern spielen dürft.

Dazu bietet „EA SPORTS PGA TOUR“ eine ganze Reihe an Modi an, um entweder alleine den Schläger zu schwingen, im lokalen Multiplayer miteinander zu spielen oder sich online mit bis zu 16 Spielern zu messen.

Wer einfach schnell ein paar Bälle einlochen will, startet rasch ein Quick Play, welches auch im Couch-Koop mit bis zu vier Golfern und zu unterschiedlichen Wettbewerbsbedingungen angegangen werden kann. Wählt ihr etwa „Skins“ verdient ihr Geld, wenn ihr unter Par spielt – wer am Ende am wenigsten Kohle hat, verliert.

Der Modus „Challenges“ stellt euch vor eine ganze Reihe an Herausforderungen, bei denen ihr reale Momente aus dem Golfsport nacherleben könnt oder einen bestimmten Schlag meistern müsst. Am ehesten als Tutorial bezeichnen lässt sich das „PGA Coach Skill Center“, in welchem euch der Sport im Allgemeinen und bestimmte Spielmechaniken oder Schlagarten im Speziellen näher gebracht werden.

In „Tournaments“ tretet ihr wiederum in zeitlich begrenzten Turnieren an, um euch einen Platz in der globalen Rangliste zu verdienen.

Das Herz des Spiels ist aber der Karriere-Modus, für den ihr euch in einem Editor euren eigenen Wunschgolfer zusammenbastelt.

Mit diesem könnt ihr dann entweder ganz unten anfangen, um euch durch die verschiedenen Wettbewerbe bis in die PGA Tour hochzukämpfen, oder gleich etwas höher auf der Karriereleiter einsteigen, wobei es euch freigestellt ist, an welchen Turnieren ihr letztlich teilnehmt. Auch habt ihr die Wahl, ob ihr eurem Gegenspieler zusehen oder das Geschehen auf dem Platz beschleunigen wollt.

Aus unserer Sicht am spannendsten ist natürlich der lange und beschwerliche Weg durch die Amateurligen. Erfahrung zu sammeln ist außerdem wichtig, kommt in „EA SPORTS PGA TOUR“ doch ein Rollenspielsystem zum Einsatz, über welches ihr euren Golfer nach und nach in mehreren Attributen aufwertet. Dabei verbessert ihr nicht nur eure Schlagkraft oder Präzision, ihr erlernt auch bis zu 20 Schlagtechniken, die je nach Situation das Zünglein an der Waage sein können.