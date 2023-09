EA Sports FC Mobile: Ab jetzt erhältlich – Electronic Arts hat "EA Sports FC Mobile" für iOS- und Android-Geräte veröffentlich. Die App ist in den jeweiligen Stores erhältlich. Die bestehende mobile Community, die über 100 Millionen aktive Nutzer umfasst, kann das Spiel als kostenloses Update erhalten, ohne es erneut herunterladen zu müssen. Nick Wlodyka, SVP & GM, EA Sports FC, betont die Bedeutung der Plattform in der Fan-orientierten Zukunft des Unternehmens und beschreibt sie als Schlüssel zur Erschließung einer neuen Ebene des Engagements.

Der Titel präsentiert mehr als 15.000 lizenzierte Spieler aus über 650 Teams und mehr als 30 Ligen, darunter prominente wie die UEFA Champions League und die Premier League. Das Spiel verspricht eine authentische Darstellung der Spielerpersönlichkeiten, die individuelle Stärken und Schwächen in die Spielmechanik einbringen. Lawrence Koh, VP, EA Sports FC Mobile, spricht von der Möglichkeit für die Spieler, ihren eigenen Stil zu entdecken und die Freude am Ruhm an der Seite ihrer Lieblingsfußballstars zu erleben.

Gameplay und Steuerung für mobile Geräte optimiert

"EA Sports FC Mobile" bietet ein rasantes Gameplay und ein Elite-Schusssystem, das unterschiedliche Schusstypen ermöglicht. Darüber hinaus führt das Spiel eine neue Wirkungssteuerung mit drei Schlüsselmechaniken ein: Powerschuss, energischer Zweikampf und Treiben. Diese Mechaniken erhöhen die Intensität und die strategischen Möglichkeiten auf dem Spielfeld.

Spieler können im UEFA Champions League-Turniermodus teilnehmen und haben die Chance, die Kontrolle über einen der qualifizierten Vereine zu übernehmen. Darüber hinaus gibt es visuelle und Audio-Updates, die das Spielerlebnis bereichern. Die Anpassungsoptionen sind vielfältig und reichen von der Änderung der Trikotnummern bis hin zur Wahl von Emotes und Clublogos.

Wer sich zwischen dem 26. September und dem 30. November 2023 in "EA Sports FC Mobile" einloggt, hat die Möglichkeit, einen von verschiedenen Botschafter-Spieler-Items aus dem Founders-Pack zu erhalten. Zu den verfügbaren Spielern gehören bekannte Namen wie Erling Haaland und Virgil van Dijk.

Das mobile Spiel wird ergänzt durch "EA Sports FC 24", welches am 29. September veröffentlicht wird.