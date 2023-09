EA Sports FC 24: Spieler mit den höchsten Ratings bekannt – Der Name mag sich geändert haben, doch auch in diesem Jahr findet das Ritual für die „FIFA“-Spieler statt: Auch „EA Sports FC“, so der neue Name der Traditionsreihe, wartet mit einem Rating auf, welcher Spieler im Spiel denn nun der Stärkste sein wird. Die Antworten in den letzten Jahren waren diesbezüglich verlässlich, die Namen „Cristiano Ronaldo“ und „Messi“ bildeten die Norm. Doch nun bekommt die Frage neue interessante Aspekte. Und praktischerweise liegt uns das neue Rating vor.

Fest steht: Die beiden Altmeister des runden Leders haben sich auf den Weg Richtung Miami FC beziehungsweise al-Nassr gemacht, der Weg könnte frei für andere Stars sein. Sind die beiden also noch in den Top 12? Eine Frage, die man beim Portal „PC Games“ ebenso äußert, wie jene, wer denn nun mit Vollgas an den beiden Ausnahmetalenten vorbeiziehen könnte.

Alle Jahre wieder

Und so kann man sich auch in diesem Jahr einmal mehr mit dem Rating befassen, bevor das neue Spiel der Reihe „EA Sports FC“ überhaupt erscheint. Und befassen ist ein untertriebener Begriff, sorgen die Listen doch Jahr für Jahr für hitzige Debatten unter den Fans, die bekanntermaßen ihre ganz eigenen Favoriten unter den Kickern des Weltfußballs erwählt haben.

Lange bevor das Spiel auf den Markt drängt, gönnt uns Publisher Electronic Arts also diverse Vorab-Aufstellungen mit den besten Spielern, die Zündstoff liefern. Diese sind dabei oftmals sogar nach Ligen oder Vereinen unterteilt, sodass Sofa-Trainer rasch das Thema ihrer Wahl aufmachen können. Bei „PC Games“ stellt man etwa direkt die Frage nach dem Verbleib von Simon Terodde in den Listen.

EA hat bei den männlichen Assen gleich drei Topkandidaten ausgemacht:

Sowohl Erling Haaland (Manchester City) als auch Kevin De Bruyne (dito Man City) sowie Kylian Mbappé (Paris St. Germain) führen in diesem Jahr mit einer Stärke von je 91 Punkten die Top-12-Liste an. Benzema folgt auf der Vier, Courtois ist auf der Fünf mit dabei. Doch genug der langen Vorworte, die Arena der Diskussionen eröffnet einmal mehr: Im Folgenden findet ihr die Listen der Fußballer-top-12 sowie der Fußballerrinnen-top-12 von „EA Sports FC 24“, wie von „Chip“ gelistet. Ihr dürftet rasch merken, wer fehlt:

Top 12 der Spieler:

• Erling Haaland, Manchester City, Stärke 91

• Kevin De Bruyne, Man City, Stärke 91

• Kylian Mbappé, Paris St. Germain, Stärke 91

• Karim Benzema, Ittihad FC, Stärke 90

• Thibaut Courtois, Real Madrid, Stärke 90

• Harry Kane, FC Bayern, Stärke 90

• Robert Lewandowski, FC Barcelona, Stärke 90

• Lionel Messi, Inter Miami FC, Stärke 90

• Neymar Jr., al-Hilal, Stärke 89

• Mohamed Salah, Liverpool FC, Stärke 89

• Virgil van Dijk, Liverpool FC, Stärke 89

• Vinicius Jr., Real Madrid, Stärke 89

Top 12 der Spielerinnen:

• Alexia Putellas, FC Barcelona, Stärke 91

• Aitana Bonmatí, FC Barcelona, Stärke 90

• Caroline Hansen, FC Barcelona, Stärke 90

• Sam Kerr, Chelsea FC, Stärke 90

• Kadidiatou Diani, Olympique Lyon, Stärke 89

• Ada Hegerberg, FC Bayern, Stärke 89

• Mapi León, FC Barcelona, Stärke 89

• Alex Morgan, San Diego Wave, Stärke 89

• Debinha, Kansas City Current, Stärke 88

• Marie-Antoinette Katoto, Paris St. Germain, Stärke 88

• Alexandra Popp, VfL Wolfsburg, Stärke 88

• Guro Reiten, Chelsea FC, Stärke 88

